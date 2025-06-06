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Били по жилому массиву, часть города без света. Известны последствия обстрела Чернигова

Иллюстративное фото: известны последствия обстрела Чернигова (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 6 июня русские террористы прибегли к комбинированному удару по Чернигову. Били по жилому массиву, есть разрушения и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслава Чауса.

Согласно предварительной информации, террористы атаковали город:

  • беспилотными летательными аппаратами типа "Герань-2";
  • баллистикой - крылатой ракетой и "Искандер-М".

В результате обстрела повреждены многоквартирные и частные дома. Известно о четырех пострадавших, одного из которых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

 

Фото: известны последствия обстрела Чернигова (facebook.com/DSNSODE)

В том же числе было повреждено предприятие и объекты инфраструктуры.

"Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются", - добавил Чаус.

Часть города без света

В комментарии "Суспільному" пресс-секретарь акционерного общества (АО) "Черниговоблэнерго" Екатерина Дроздова сообщила, что в результате атаки было повреждено оборудование электрических сетей. Сейчас без света находятся 39,6 тысячи абонентов в Чернигове, селах Вознесенское, Киселевка, Новоселовка.

 

 

 

Массированная атака на Украину 6 июня

В ночь на 6 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на территорию Украины, применив как ракеты, так и беспилотники. В Киеве обломки сбитых воздушных целей падали в разных районах города. Пострадали многоэтажные здания, объекты инфраструктуры, линия метрополитена и автозаправка. По состоянию на утро сообщалось о четырех погибших и 20 раненых.

Среди других городов, подвергшихся вражеским ударам, - Тернополь. Там зафиксированы попадания в промышленные и инфраструктурные объекты. Это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабной войны.

Также под обстрел попал Луцк. По предварительным данным, травмированы пять человек.

Подробнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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Война в УкраинеЧернигов