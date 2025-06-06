Били по жилому массиву, часть города без света. Известны последствия обстрела Чернигова

В ночь на 6 июня русские террористы прибегли к комбинированному удару по Чернигову. Били по жилому массиву, есть разрушения и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслава Чауса.
Согласно предварительной информации, террористы атаковали город:
В результате обстрела повреждены многоквартирные и частные дома. Известно о четырех пострадавших, одного из которых госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Фото: известны последствия обстрела Чернигова (facebook.com/DSNSODE)
В том же числе было повреждено предприятие и объекты инфраструктуры.
"Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются", - добавил Чаус.
В комментарии "Суспільному" пресс-секретарь акционерного общества (АО) "Черниговоблэнерго" Екатерина Дроздова сообщила, что в результате атаки было повреждено оборудование электрических сетей. Сейчас без света находятся 39,6 тысячи абонентов в Чернигове, селах Вознесенское, Киселевка, Новоселовка.
В ночь на 6 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на территорию Украины, применив как ракеты, так и беспилотники. В Киеве обломки сбитых воздушных целей падали в разных районах города. Пострадали многоэтажные здания, объекты инфраструктуры, линия метрополитена и автозаправка. По состоянию на утро сообщалось о четырех погибших и 20 раненых.
Среди других городов, подвергшихся вражеским ударам, - Тернополь. Там зафиксированы попадания в промышленные и инфраструктурные объекты. Это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабной войны.
Также под обстрел попал Луцк. По предварительным данным, травмированы пять человек.
Подробнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.
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