Били по жилому массиву, часть города без света. Известны последствия обстрела Чернигова

Массированная атака на Украину 6 июня

В ночь на 6 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на территорию Украины, применив как ракеты, так и беспилотники. В Киеве обломки сбитых воздушных целей падали в разных районах города. Пострадали многоэтажные здания, объекты инфраструктуры, линия метрополитена и автозаправка. По состоянию на утро сообщалось о четырех погибших и 20 раненых.

Среди других городов, подвергшихся вражеским ударам, - Тернополь. Там зафиксированы попадания в промышленные и инфраструктурные объекты. Это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабной войны.

Также под обстрел попал Луцк. По предварительным данным, травмированы пять человек.

Подробнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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