UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Безвідповідальна спроба залякування, - МЗС Німеччини щодо ядерної зброї в Білорусі

Фото: МЗС Німеччини відреагувало на заяву Путіна про ядерну зброю в Білорусі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Плани російського диктатора Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі, є черговою спробою залякати світ. Риторика президента є безвідповідальною.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Зассе, пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми вважаємо цю риторику безвідповідальною і категорично відкидаємо її. Ми, звичайно, не змінимо свого курсу на підтримку України в її самообороні", - заявила Зассе.

Заяву диктатора також прокоментував й речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт. За його словами, вона є частиною пропагандистського підходу.

"Це ескалаційні кроки, які зараз продовжує російська сторона, принаймні риторично. Причина, відповідальність за цей конфлікт лежить виключно на Москві", - відзначив Гебештрайт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Рішення Путіна обурило світових лідерів. В ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Також відреагували й в Китаї. Речниця МЗС Китаю Мао Нін закликала зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні війни в Україні.

За словами речника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, заява Путіна, є спробою підвищити ставки, однак світ не планує вестись на це.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьВійна в Україні