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Підвищує ставки: Юсов пояснив заяву Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі

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Понеділок 27 березня 2023 15:27
Підвищує ставки: Юсов пояснив заяву Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (suspilne.media)
Автор: Сергій Пишкін

Заява про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі, є черговим ядерним шантажем диктатора Володимира Путіна, однак світ не планує вестись на це.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі "Свобода.Ранок".

"Зрозуміло, що це підняття ставок. Хоча і Сполучені Штати, і Європейський Союз в ці ситуації дуже чітко й однозначно реагують, що на цей шантаж вестися не планують", - заявив Юсов.

Відповідаючи на питання, чи відомі ГУР факти про пересування ядерної зброї та будування сховищ для її зберігання, Юсов відзначив, що інформація має під собою підстави й "нічого тут непоміченим не може бути".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Рішення Путіна обурило світових лідерів. В ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Також відреагували й в Китаї. Речниця МЗС Китаю Мао Нін закликала зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні війни в Україні.

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