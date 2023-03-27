Безответственная попытка запугивания, - МИД Германии о ядерном оружии в Беларуси

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы считаем эту риторику безответственной и категорически отвергаем ее. Мы, конечно, не изменим свой курс на поддержку Украины в ее самообороне", - заявила Зассе.

Заявление диктатора также прокомментировал и представитель германского правительства Штеффен Гебештрайт. По его словам, оно является частью пропагандистского подхода.

"Это эскалационные шаги, которые сейчас продолжает российская сторона, по крайней мере, риторически. Причина, ответственность за этот конфликт лежит исключительно на Москве", - отметил Гебештрайт.