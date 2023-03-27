Безвідповідальна спроба залякування, - МЗС Німеччини щодо ядерної зброї в Білорусі

Плани російського диктатора Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі, є черговою спробою залякати світ. Риторика президента є безвідповідальною.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Зассе, пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми вважаємо цю риторику безвідповідальною і категорично відкидаємо її. Ми, звичайно, не змінимо свого курсу на підтримку України в її самообороні", - заявила Зассе.

Заяву диктатора також прокоментував й речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт. За його словами, вона є частиною пропагандистського підходу.

"Це ескалаційні кроки, які зараз продовжує російська сторона, принаймні риторично. Причина, відповідальність за цей конфлікт лежить виключно на Москві", - відзначив Гебештрайт.