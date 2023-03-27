Безвідповідальна спроба залякування, - МЗС Німеччини щодо ядерної зброї в Білорусі
Плани російського диктатора Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі, є черговою спробою залякати світ. Риторика президента є безвідповідальною.
Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Зассе, пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми вважаємо цю риторику безвідповідальною і категорично відкидаємо її. Ми, звичайно, не змінимо свого курсу на підтримку України в її самообороні", - заявила Зассе.
Заяву диктатора також прокоментував й речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт. За його словами, вона є частиною пропагандистського підходу.
"Це ескалаційні кроки, які зараз продовжує російська сторона, принаймні риторично. Причина, відповідальність за цей конфлікт лежить виключно на Москві", - відзначив Гебештрайт.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Рішення Путіна обурило світових лідерів. В ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.
Також відреагували й в Китаї. Речниця МЗС Китаю Мао Нін закликала зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні війни в Україні.
За словами речника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, заява Путіна, є спробою підвищити ставки, однак світ не планує вестись на це.
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