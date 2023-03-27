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Безвідповідальна спроба залякування, - МЗС Німеччини щодо ядерної зброї в Білорусі

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Понеділок 27 березня 2023 18:39
Безвідповідальна спроба залякування, - МЗС Німеччини щодо ядерної зброї в Білорусі Фото: МЗС Німеччини відреагувало на заяву Путіна про ядерну зброю в Білорусі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Плани російського диктатора Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі, є черговою спробою залякати світ. Риторика президента є безвідповідальною.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Зассе, пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми вважаємо цю риторику безвідповідальною і категорично відкидаємо її. Ми, звичайно, не змінимо свого курсу на підтримку України в її самообороні", - заявила Зассе.

Заяву диктатора також прокоментував й речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт. За його словами, вона є частиною пропагандистського підходу.

"Це ескалаційні кроки, які зараз продовжує російська сторона, принаймні риторично. Причина, відповідальність за цей конфлікт лежить виключно на Москві", - відзначив Гебештрайт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Рішення Путіна обурило світових лідерів. В ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Також відреагували й в Китаї. Речниця МЗС Китаю Мао Нін закликала зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні війни в Україні.

За словами речника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, заява Путіна, є спробою підвищити ставки, однак світ не планує вестись на це.

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