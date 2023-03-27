Безответственная попытка запугивания, - МИД Германии о ядерном оружии в Беларуси
Планы российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси являются очередной попыткой запугать мир. Риторика президента безответственна.
Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы считаем эту риторику безответственной и категорически отвергаем ее. Мы, конечно, не изменим свой курс на поддержку Украины в ее самообороне", - заявила Зассе.
Заявление диктатора также прокомментировал и представитель германского правительства Штеффен Гебештрайт. По его словам, оно является частью пропагандистского подхода.
"Это эскалационные шаги, которые сейчас продолжает российская сторона, по крайней мере, риторически. Причина, ответственность за этот конфликт лежит исключительно на Москве", - отметил Гебештрайт.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российский диктатор заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Решение Путина возмутило мировых лидеров. В ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.
Также отреагировали и в Китае. Представитель МИД Китая Мао Нин призвала сосредоточить усилия на дипломатическом урегулировании войны в Украине.
По словам спикера Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, заявление Путина является попыткой повысить ставки, однако мир не планирует вестись на это.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.