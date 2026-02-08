Безпека ЄС триматиметься на українських технологіях та дронах, - Зеленський

Україна починає експорт дронів до Європи. Протягом 2026 року буде відкрито 10 представництв, безпека Євросоюзу стоятиме на українських дронах та технологіях.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

Зеленський зазначив, що перші експортні центри будуть розташовані у країнах Балтії та Північної Європи. За 2026 планується розгорнути 10 представництв, а з лютого почнеться виготовлення українських дронів у Європі.

"У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології", - сказав він.

Президент додав, що безпека Європи побудована на дронах та технологіях. Але це будуть саме українські технології, українські спеціалісти та українські дрони.

"Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки", - додав він.