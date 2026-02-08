ua en ru
Вс, 08 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Безопасность ЕС будет держаться на украинских технологиях и дронах, - Зеленский

Украина, Воскресенье 08 февраля 2026 17:40
UA EN RU
Безопасность ЕС будет держаться на украинских технологиях и дронах, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Украина начинает экспорт дронов в Европу. В течение 2026 года будет открыто 10 представительств, безопасность Евросоюза будет стоять на украинских дронах и технологиях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сказал во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

Зеленский отметил, что первые экспортные центры будут расположены в странах Балтии и Северной Европы. За 2026 планируется развернуть 10 представительств, а с февраля начнется изготовление украинских дронов в Европе.

"В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии", - сказал он.

Президент добавил, что безопасность Европы построена на дронах и технологиях. Но это будут именно украинские технологии, украинские специалисты и украинские дроны.

"Есть несколько различных проектов. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах. Мы просто в войне, и еще не все компании чувствуют такое пространство свободы, что могут заходить на все другие рынки", - добавил он.

Напомним, что это работает в обе стороны. Европа готова покупать украинские дроны и технологии, а Украина - европейские. Например, Германия начнет изготавливать дроны, которые уже прошли "обкатку" на фронте - беспилотники TYTAN Interceptor.

Чешская компания в сотрудничестве с волонтерами поставляет Украине FPV-дроны на оптоволокне, изготовленные с использованием технологий из перехваченных российских беспилотников "Князь Вандал". Чешские специалисты сделали полный реинжиринг и улучшение российской поделки.

Французская компания Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины. В общем Франция и Украина уже долгое время работают над запуском производства дронов для украинской армии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Евросоюз Дрони Владимир Зеленский
Новости
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ