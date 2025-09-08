Безпека - в деталях? Навіщо перевіряють речі на кордоні й що шукають собаки

Що необхідно враховувати під час поїздки за кордон

За їх порушення на громадян чекає покарання у вигляді:

попередження;

накладання штрафу;

конфіскації товару і речей.

При цьому розмір стягнення залежить від виду порушення.

Крім того, при перетині кордону варто врахувати й митні правила іншої країни - тієї, до якої ви плануєте в'їжджати.

Так, наприклад, під час поїздки в зону ЄС під заборону підпадають м'ясні та молочні вироби (в тому числі й домашнього виробництва).

Не варто брати з собою в дорогу, щоб не виникло проблем, також і деякі медикаменти (лікарські засоби).

Крім того, без декларування при перетині кордону можна мати при собі будь-яку готівкову валюту, еквівалентну не більш як 10 тисячам євро.

Більш детально про те, що не можна ввозити (та на які товари й речі діють обмеження), ми розповідали окремо для Румунії, Молдови й Словаччини.

