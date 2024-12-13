Під забороною. Які речі і товари не можна перевозити через кордон з Молдовою

Україна та Молдова мають безвізовий режим, тому для перетину кордону потрібно мати при собі лише дійсний біометричний чи звичайний закордонний паспорт, а також дотриматися митних правил перевезення товарів. Українці без статусу біженця можуть перебувати в Молдові до 90 днів протягом 180 днів без візи.

РБК-Україна розповідає, що не можна перевозити через кордон з Молдовою.

Що не можна везти до Молдови

У Молдову не можна ввозити наркотичні й токсичні речовини, зброю, хімічні та радіоактивні речовини, рецептурні лікарські препарати, а також культурні цінності та антикварні предмети. Під забороною також м'ясні вироби й молочна продукція, консерви на м'ясній основі, насіння, саджанці дерев та інший посадковий матеріал.

У деяких випадках при в'їзді у Молдову чи транзиті через її територію треба оформити декларацію. Це потрібно зробити, якщо везете товари комерційного характеру в особистому багажі і їх вартість не перевищує еквівалент у молдавських леях 1000 євро або 1000 кг маси нетто, а також декларація потрібна для товарів, перевезення яких через митний кордон дозволено іншими контролюючими органами.

Письмово мандрівники мають заявити про тварин, яких перевозять (потрібно також мати ветеринарні паспорти, де вказана інформація про їх вакцинацію), видах флори та продукти отримані з дикорослих рослин.

Важливо також, аби на момент в'їзду у країну закордонний паспорт був дійсний більш як 90 днів. Якщо подорожуєте на авто, то придбайте міжнародну страховку.

На які речі діють обмеження

Низку товарів і речей можна ввозити у Молдову в обмеженій кількості.

Обмеження діють на:

ювелірні вироби (до 5 одиниць на людину не залежно від вартості)

фотоапарат або відеокамера – по 1 шт.

смартфони – 2 шт.

окуляри – 4 пари

годинники – 3 шт.

портативні комп’ютери та інші види електроніки – 1 шт.

вино – до 2 л та пиво – до 5 л

200 сигарет або 50 сигар

вироби зі шкіри – 3 шт., з хутра – 1 шт.

продукти (не м'ясні і молочні) тільки для особистих потреб

не рецептурні ліки, знеболювальні препарати не сильної дії для власних потреб – 5 упаковок на особу

У випадку, якщо людина проходить курс лікування рецептурними препаратами, при перетині кордону їй потрібно мати при собі копію медкарти, рецепт на ліки, чек з аптеки про їх покупку та довідку з діагнозом, підписану лікарем.

При сухопутному перетині дозволено перевозити товари, вартість яких не перевищує 200 євро і вони не призначені для комерційного користування.

Також мандрівникам варто врахувати, що можна перевозити валюту максимум 10 тис. євро, якщо її не декларували письмово.

Які товари й речі можна перевозити в обмеженій кількості (скриншот сайту Eubam.org)

Яке покарання за порушення митних правил

При перетині кордону митники переглядають вантаж людей, які в'їжджають у країну, якщо на контролі виявлять заборонені речі, їх можуть конфіскувати. Також можуть призначити штраф, сума залежить від того, що саме людина намагалась незаконно перевезти.

У крайніх випадках людину можуть депортувати і видати заборону на в'їзд до Молдови терміном на 5 років.

Додамо також, що на молдовсько-українському кордоні є чотири пункти пропуску спільного контролю кордон: "Джурджулешти-Рені", "Крива-Мамалига", "Бричані-Росошани" і "Ларга-Кельменці". Прикордонний контроль на цих пунктах здійснюється, оскільки митники працюють швидше і мандрівникам потрібно зупинятися лише один раз.

Українці можуть перетинати кордон із Молдовою без візи (фото: Getty Images)