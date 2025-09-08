RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Безопасность - в деталях? Зачем проверяют вещи на границе и что ищут собаки

Проверка личных вещей на границе - важная процедура (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ирина Костенко

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, зачем всегда проверяют личные вещи граждан и что именно ищут служебные собаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.

Почему проверяют вещи на границе и что ищут собаки

Согласно информации Государственной пограничной службы Украины, на границе - важна каждая деталь.

"Сумка, рюкзак или чемодан могут скрывать то, что способно нанести вред вам или стране", - подчеркнули в ГПСУ.

Уточняется, что именно поэтому служебная собака вместе с инспектором проверяют личные вещи граждан.

Это позволяет предотвратить незаконное перемещение через границу:

  • оружия;
  • боеприпасов;
  • взрывчатых веществ;
  • наркотических средств;
  • психотропных веществ;
  • прекурсоров;
  • других материалов и предметов, запрещенных к перемещению через государственную границу.

Что необходимо учитывать во время поездки за границу

Напомним, ранее мы рассказывали, что перечень товаров и вещей, которые запрещено вывозить за пределы страны, определяют таможенные правила Украины.

За их нарушение граждан ждет наказание в виде:

  • предупреждения;
  • наложения штрафа;
  • конфискации товара и вещей.

При этом размер взыскания зависит от вида нарушения.

Кроме того, при пересечении границы стоит учесть и таможенные правила другой страны - той, в которую вы планируете въезжать.

Так, например, во время поездки в зону ЕС под запрет подпадают мясные и молочные изделия (в том числе и домашнего производства).

Не стоит брать с собой в дорогу, чтобы не возникло проблем, также и некоторые медикаменты (лекарственные средства).

Кроме того, без декларирования при пересечении границы можно иметь при себе любую наличную валюту, эквивалентную не более 10 тысячам евро.

Более подробно о том, что нельзя ввозить (и на какие товары и вещи действуют ограничения), мы рассказывали отдельно для Румынии, Молдовы и Словакии.

Читайте также, какие товары и вещи нельзя ввозить в Украину из-за границы и на какие предметы действуют ограничения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУГраница с УкраинойЧемоданВыезд за границуПограничная службаЖивотныеПограничники