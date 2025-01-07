Не випустять з України. Які товари і речі заборонено вивозити за кордон

Митні правила України визначають перелік товарів та речей, які заборонено вивозити за межі країни. За їх порушення на громадян чекає покарання.

РБК-Україна розповідає, що не можна вивозити за межі країни.

Що заборонено вивозити з України

Державна митна служба України забороняє вивезення за межі країни наступних речей і предметів:

зброю військових зразків всякого роду, боєприпаси та військове спорядження

наркотичні та психотропні речовини, а також речовини з отрутою сильної дії

радіоактивні та вибухові речовини

витвори мистецтва та предмети, які мають культурну, історичну, етнографічну чи наукову цінність (картини, скульптури, вироби з фарфору, кришталю, кераміки, дерева, шкіри, коштовного та не коштовного каміння, металів, кістки, предмети народних художніх промислів, художній одяг та взуття, нумізматика, книги, рукописи, платівки, музичні інструменти, поштові марки тощо)

анульовані цінні папери

товари, які експортуються із порушенням прав інтелектуальної власності

Додамо, що перелічені товари і речі також не можна відправляти у посилках за кордон.

Що буде за порушення митних правил

За порушення митних правил можуть призначити покарання у вигляді попередження, накладання штрафу або конфіскації товару і речей. Розмір стягнення залежить від виду порушення. Наприклад, вивезення за межі України товарів з порушенням прав інтелектуальної власності тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, це дорівнює 17 тисячам гривень.

Якщо йдеться про заборонене перевезення творів мистецтва чи історичних артефактів, то їх вилучать і направлять на спеціальну експертизу, яка має визначити їхню цінність.

Митники при перетині кордону перевіряють товари і речі, які планують вивезти з країни (фото: Facebook.com/zahidnuy kordon)

З якими товарами не впустять в інші країни

При перетині кордоні також варто врахувати митні правила іншої країни, куди людина планує в'їхати. Наприклад, при поїздці в зону ЄС під заборону, окрім вище перелічених заборонених товарів та речей, потрапляють м'ясні та молочні вироби, у тому числі й домашнього виробництва. Також не можна провозити рецептурні препарати й лікарські засоби сильної дії.

Важливо, що без декларування при перетині кордону можна мати при собі будь-яку готівкову валюту, яка еквівалентна не більш як 10 тисячам євро.

Раніше ми детально розповідали, що не можна ввозити у різні країни та на які товари та речі діють обмеження. Деталі за посиланнями: