Не випустять з України. Які товари і речі заборонено вивозити за кордон
Митні правила України визначають перелік товарів та речей, які заборонено вивозити за межі країни. За їх порушення на громадян чекає покарання.
РБК-Україна розповідає, що не можна вивозити за межі країни.
- Що заборонено вивозити з України
- Що буде за порушення митних правил
- З якими товарами не впустять в інші країни
Що заборонено вивозити з України
Державна митна служба України забороняє вивезення за межі країни наступних речей і предметів:
- зброю військових зразків всякого роду, боєприпаси та військове спорядження
- наркотичні та психотропні речовини, а також речовини з отрутою сильної дії
- радіоактивні та вибухові речовини
- витвори мистецтва та предмети, які мають культурну, історичну, етнографічну чи наукову цінність (картини, скульптури, вироби з фарфору, кришталю, кераміки, дерева, шкіри, коштовного та не коштовного каміння, металів, кістки, предмети народних художніх промислів, художній одяг та взуття, нумізматика, книги, рукописи, платівки, музичні інструменти, поштові марки тощо)
- анульовані цінні папери
- товари, які експортуються із порушенням прав інтелектуальної власності
Додамо, що перелічені товари і речі також не можна відправляти у посилках за кордон.
Що буде за порушення митних правил
За порушення митних правил можуть призначити покарання у вигляді попередження, накладання штрафу або конфіскації товару і речей. Розмір стягнення залежить від виду порушення. Наприклад, вивезення за межі України товарів з порушенням прав інтелектуальної власності тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, це дорівнює 17 тисячам гривень.
Якщо йдеться про заборонене перевезення творів мистецтва чи історичних артефактів, то їх вилучать і направлять на спеціальну експертизу, яка має визначити їхню цінність.
Митники при перетині кордону перевіряють товари і речі, які планують вивезти з країни (фото: Facebook.com/zahidnuy kordon)
З якими товарами не впустять в інші країни
При перетині кордоні також варто врахувати митні правила іншої країни, куди людина планує в'їхати. Наприклад, при поїздці в зону ЄС під заборону, окрім вище перелічених заборонених товарів та речей, потрапляють м'ясні та молочні вироби, у тому числі й домашнього виробництва. Також не можна провозити рецептурні препарати й лікарські засоби сильної дії.
Важливо, що без декларування при перетині кордону можна мати при собі будь-яку готівкову валюту, яка еквівалентна не більш як 10 тисячам євро.
Раніше ми детально розповідали, що не можна ввозити у різні країни та на які товари та речі діють обмеження. Деталі за посиланнями:
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Раніше ми розповідали також про те, які товари та речі не можна ввозити в Україну з-за кордону, а також на які предмети діють обмеження.
Під час підготовки матеріалу використали: публікацію Державної митної служби України, Wiki.legalaid.gov.ua/Порушення митних правил та відповідальність за них.
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