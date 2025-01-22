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Має знати кожен. Які ліки можна перевозити через кордон, а на які - діє заборона

Середа 22 січня 2025 08:45
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Має знати кожен. Які ліки можна перевозити через кордон, а на які - діє заборона Що треба знати про перевезення медикаментів за кордон (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

На перевезення лікарських засобів за кордон діє низка заборон. Тож, плануючи мандрівку в інші країни, слід врахувати, які медикаменти не можна брати в дорогу, аби не виникло проблем.

РБК-Україна розповідає про те, що треба знати про перевезення ліків за кордон.

Які ліки можна перевозити за кордон

Митні правила більшості країн дозволяють ввозити на свої території безрецептурні ліки, які не мають сильної дії. А саме: знеболювальні, протиалергічні, таблетки від нудоти, вітаміни тощо.

При цьому медикаменти повинні бути призначені для особистого користування (зазвичай на термін до 30 днів), а їх кількість мінімальна - у більшості країн дозволено до 5 упаковок (по 20 таблеток у кожній). При цьому вартість препаратів не має перевищувати 430 євро на дорослу особу.

Важливо, аби такі ліки були в оригінальній упаковці і мали інструкцію щодо застосування. Тобто, щоб у митників не виникло проблем з ідентифікацією препарату.

Додамо також, що у більшості випадків медики радять дотримуватись курсу лікування і не змінювати препарати без необхідності, тож доцільно таки за кордон брати свої ліки, а не шукати аналоги.

На які медикаменти діє заборона

Не можна перевозити через кордон рецептурні препарати, у тому числі психотропні та наркотичні засоби.

В усі країни ЄС категорично заборонено ввозити медикаменти, які мають у складі кодеїн або ефедрин. Зокрема, ці речовини містяться у "Нурофені Плюс", "Кетанові" і "Бронхолітині", які широко використовуються в Україні.

Також у ЄС заборонені препарати, які містять барбітурати (наприклад, валокордин, барбовал, корвалол тощо). Їх перевезення можливе за наявності рецепта від лікаря.

Важливо зазначити, що у низці країн анальгін продають тільки за рецептом, а десь він взагалі заборонений до застосування, а саме у США, Австралії, Італії, Данії, Швеції, Ірландії, Норвегії, оскільки він може викликати побічні ефекти. Тож перед поїздкою варто дізнати усі нюанси ввезення ліків у коректну країну.

Що робити, якщо людина не може обійтись без рецептурних ліків

Якщо людина не може обійтися у дорозі без рецептурних ліків через свій стан здоров'я, то їй потрібно підготувати певні документи на ці препарати, аби при перетині кордону не виникло проблем.

Що потрібно для перевезення заборонених ліків:

  • копія медичної карти, в якій засвічено, що дані ліки необхідні людині для підтримки належного стану здоров'я, а також схема лікування;
  • рецепт із підписом і печаткою лікаря на конкретний препарат. Бажано, щоб була вказана міжнародна назва ліків (латиницею);
  • чек з аптеки, де ви купували медикаменти.

Наголосимо, що навіть за наявності рецепта на ліки з кодеїном або ефедрином, їх можна перевозити до 5 паковань по 20 таблеток кожного препарату.

Має знати кожен. Які ліки можна перевозити через кордон, а на які - діє заборонаПеред поїздкою за кордон слід ознайомитись із забороною на перевезення медикаментів (фото ілюстративне: Freepik)

Раніше ми розповідали про те, що заборонено ввозити в Україну з-за кордону і яким може бути покарання у разі порушення правил.

Нещодавно ми також ділились повним списком речей і товарів, які не можна ввозити у Польщу.

Під час підготовки матеріалу використали: International Narcotics Control Board, Visitukraine.today, Вікіпедію.

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