На замітку біженцям. Які речі і товари заборонено ввозити в Україну з-за кордону

Чимало українських біженців їдуть з Європи додому на свята, тож їм необхідно дотриматись правил митного контролю, адже на ввезення певних речей діє заборона, а на деякі товари є обмеження за кількістю.

РБК-Україна розповідає про те, що не можна ввозити в Україну та на які речі діють обмеження.

Що не можна ввозити в Україну

В Україну не можна ввозити ГМО, а також продукцію, виготовлена із їх застосуванням, пестициди й агрохімікати, які не зареєстровані у нас. При перетині кордону на транспортних засобах, вони повинні відповідати екологічним нормам Євро (щонайменше стандарту "Євро-2"). При цьому може бути повний бак пального та 20 літрів у каністрі. Разом із тим заборонено перевозити етилований бензин та свинцеві добавки до нього.

Також через кордон не дозволено перевозити електровудки, моносітки для риболовлі та мисливські капкани, які заборонені законом.

Під забороною товари, вироблені у РФ, а також видавнича продукція з Росії, Білорусі чи окупованих територій.

Без спеціальних дозволів не можна ввозити об'єкти тваринного та рослинного світу, що перебувають під загрозою зникнення, а також вироби з них. Зокрема, осетрові риби, атлантичні та патагонський іклачі.

Через кордон не можна перевозити зброю та боєприпаси, наркотичні та психотропні препарати, отруйні речовини сильної дії, а також радіоактивні й вибухові речовини.

Під забороною також друковані матеріали, відзняті плівки, фотографії, відеозаписи та інші матеріали, які містять пропаганду війни, расизму, расової дискримінації та геноциду, або спрямовані на підрив територіальної цілісності України.

Не дозволено ввозити товари, які порушують права інтелектуальної власності й культурні цінності, що перебувають у розшуку.

При перетині кордону слід дотриматись митних правил (фото: Getty Images)

На які товари й речі діють обмеження

В Україну дозволено ввозити товари (крім підакцизних), сумарна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага їх не більше 50 кг (при наземному перетині кордону), а також готівкову валюту в еквіваленті до 10 тисяч євро (якщо більше - треба письмово декларувати на митниці).

Які товари й скільки можна ввозити без оподаткування:

речі для особистого користування (одяг, взуття, засоби гігієни тощо)

фотоапарат, відеокамера - по 1 штуці

смартфони і ноутбуки - не більше 2 штук

індивідуальні вироби медичного призначення (крісло колісне тощо) - 1 штука

спортивне спорядження з розрахунку на одну людину

ліки для особистого користування не більше 5 упаковок (якщо вони не місять наркотичних речовин)

продукти без ГМО на суму не більше 200 євро на одну особу (не більше 2 кг кожного найменування)

200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або комбінацію цих виробів загальною вагою, що не перевищує 250 грамів

5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних напоїв (із вмістом спирту більш як 22 %)

Домашніх тварин можна перевозити тільки з ветеринарними паспортами, в яких сказана інформація про вакцинацію від базових хвороб.

Що буде, якщо порушити митні правила

При незначних порушеннях митних правил людині можуть видати попередження про недопустимість таких діянь у майбутньому. Також можуть призначити штраф, покаранню полягають особи від 16 років. При чому притягнення до відповідальності за порушення митних правил не звільняє зазначених осіб від обов'язку сплати мита та інших податків і зборів.

Недекларування валюти від 10 тисяч євро тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20% суми, згідно з офіційним курсом Національного банку України на день вчинення порушення митних правил. А якщо людина не задекларує товари, що перевозить через кордон, то накладуть штраф у розмірі 30% вартості цих товарів.

За товар комерційного призначення, який приховали від митного контролю, можуть оштрафувати на 100% вартості або навіть конфіскувати його.