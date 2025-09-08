Безопасность - в деталях? Зачем проверяют вещи на границе и что ищут собаки

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, зачем всегда проверяют личные вещи граждан и что именно ищут служебные собаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.

Уточняется, что именно поэтому служебная собака вместе с инспектором проверяют личные вещи граждан.

"Сумка, рюкзак или чемодан могут скрывать то, что способно нанести вред вам или стране", - подчеркнули в ГПСУ.

Что необходимо учитывать во время поездки за границу

Напомним, ранее мы рассказывали, что перечень товаров и вещей, которые запрещено вывозить за пределы страны, определяют таможенные правила Украины.

За их нарушение граждан ждет наказание в виде:

предупреждения;

наложения штрафа;

конфискации товара и вещей.

При этом размер взыскания зависит от вида нарушения.

Кроме того, при пересечении границы стоит учесть и таможенные правила другой страны - той, в которую вы планируете въезжать.

Так, например, во время поездки в зону ЕС под запрет подпадают мясные и молочные изделия (в том числе и домашнего производства).

Не стоит брать с собой в дорогу, чтобы не возникло проблем, также и некоторые медикаменты (лекарственные средства).

Кроме того, без декларирования при пересечении границы можно иметь при себе любую наличную валюту, эквивалентную не более 10 тысячам евро.

Более подробно о том, что нельзя ввозить (и на какие товары и вещи действуют ограничения), мы рассказывали отдельно для Румынии, Молдовы и Словакии.

