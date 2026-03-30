Березень б'є рекорди: в яких містах України зафіксували історичне тепло й коли саме

14:38 30.03.2026 Пн
3 хв
Стовпчики термометрів перетнули позначки попередніх максимумів у різних областях
aimg Ірина Костенко
Березень приніс українцям практично аномальне тепло (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Минулий тиждень в Україні завершився серією температурних рекордів у різних регіонах. В окремих містах стовпчики термометрів перетнули нетипові для березня позначки.

Докладніше про те, де саме та коли спеціалісти зафіксували рекордні значення температури, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де в Україні та коли зафіксував рекорди УкрГМЦ

Згідно з інформацією спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ), минулого тижня - впродовж 26, 27, 28 та 29 березня 2026 року - денні максимуми в деяких областях побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.

В цілому за чотири дні було встановлено 13 нових температурних рекордів у різних містах України.

Так, у четвер (26 березня) рекордні значення температури повітря вдень спостерігались:

  • у Тернополі - 16,4°C;
  • у Луцьку - 16,7°C.

Наступного дня - у п'ятницю (27 березня) - нові історичні рекордні значення температури зафіксували:

  • у Вінниці - 19,4°C;
  • у Миколаєві - 20,2°C.

У суботу (28 березня) нові температурні рекорди було встановлено у чотирьох містах:

  • у Хмельницькому - 18,2°C;
  • у Тернополі - 18,4°C;
  • у Луцьку - 18,4°C;
  • у Вінниці - 18,8°C.

Тим часом у неділю (29 березня) повітря вдень рекордно прогрілось у п'ятьох містах України:

  • у Полтаві - 18,6°C;
  • у Сумах - 20,9°C;
  • у Харкові - 20,9°C;
  • у Дніпрі - 21,1°C;
  • у Миколаєві - 21,7°C.

Температурні рекорди в Україні у період з 26 до 29 березня 2026 року (карта: facebook.com/UkrHMC)

Які рекорди та коли зафіксували у Київській області

У прес-службі Центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО) імені Бориса Срезневського у Facebook повідомили про чотири температурних рекорди у різних населених пунктах Київської області.

Їх зафіксували впродовж 28-29 березня 2026 року.

Так, у суботу (28 березня) на метеорологічній станції "Пісківка" зафіксували максимальну температуру повітря (+18,0°С).

"Попередній рекорд був зафіксований у 2020 році: +18,1°С", - розповіли українцям.

Температурний рекорд 28 березня на метеорологічній станці "Пісківка" (інфографіка: facebook.com/CGO.Official)

У цей же день максимальну температуру повітря (+18,6°С) зафіксували на метеорологічній станції "Чорнобиль".

"Попередній рекорд був зафіксований у 1982 році: +18,4°С", - розповіли у ЦГО.

При цьому вже наступного дня - в неділю (29 березня) - на метеорологічній станції "Чорнобиль" зафіксували інший рекорд - найменшу мінімальну температуру повітря (+6,9°С).

"Попередній рекорд був зафіксований у 1977 році: +5,9°С", - зауважили у ЦГО.

Температурні рекорди 28-29 березня на метеорологічній станці "Чорнобиль" (інфографіка: facebook.com/CGO.Official)

Насамкінець на метеорологічній станції "Баришівка" 29 березня зафіксували мінімальну найбільш високу температуру повітря (+7,8°С).

Температурний рекорд 29 березня на метеорологічній станці "Баришівка" (інфографіка: facebook.com/CGO.Official)

"Попередній рекорд був зафіксований 29.03.2022: +7,0°С", - підсумували у ЦГО.

