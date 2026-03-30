Март бьет рекорды: в каких городах Украины зафиксировали историческое тепло и когда именно

Прошедшая неделя в Украине завершилась серией температурных рекордов в разных регионах. В отдельных городах столбики термометров пересекли нетипичные для марта отметки.
Подробнее о том, где именно и когда специалисты зафиксировали рекордные значения температуры, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно информации специалистов Украинского гидрометеорологического центра (УкрГМЦ), на прошлой неделе - в течение 26, 27, 28 и 29 марта 2026 года - дневные максимумы в некоторых областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.
В целом за четыре дня было установлено 13 новых температурных рекордов в разных городах Украины.
Так, в четверг (26 марта) рекордные значения температуры воздуха днем наблюдались:
На следующий день - в пятницу (27 марта) - новые исторические рекордные значения температуры зафиксировали:
В субботу (28 марта) новые температурные рекорды были установлены в четырех городах:
Между тем в воскресенье (29 марта) воздух днем рекордно прогрелся в пяти городах Украины:
В пресс-службе Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) имени Бориса Срезневского в Facebook сообщили о четырех температурных рекордах в разных населенных пунктах Киевской области.
Их зафиксировали в течение 28-29 марта 2026 года.
Так, в субботу (28 марта) на метеорологической станции "Песковка" зафиксировали максимальную температуру воздуха (+18,0°С).
"Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2020 году: +18,1°С", - рассказали украинцам.
В этот же день максимальную температуру воздуха (+18,6°С) зафиксировали на метеорологической станции "Чернобыль".
"Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1982 году: +18,4°С", - рассказали в ЦГО.
При этом уже на следующий день - в воскресенье (29 марта) - на метеорологической станции "Чернобыль" зафиксировали другой рекорд - наименьшую минимальную температуру воздуха (+6,9°С).
"Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1977 году: +5,9°С", - отметили в ЦГО.
В завершение на метеорологической станции "Барышевка" 29 марта зафиксировали минимальную наиболее высокую температуру воздуха (+7,8°С).
"Предыдущий рекорд был зафиксирован 29.03.2022: +7,0°С", - подытожили в ЦГО.
