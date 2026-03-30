RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Март бьет рекорды: в каких городах Украины зафиксировали историческое тепло и когда именно

14:38 30.03.2026 Пн
3 мин
Столбики термометров пересекли отметки предыдущих максимумов в разных областях
aimg Ирина Костенко
Март принес украинцам практически аномальное тепло (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Прошедшая неделя в Украине завершилась серией температурных рекордов в разных регионах. В отдельных городах столбики термометров пересекли нетипичные для марта отметки.

Подробнее о том, где именно и когда специалисты зафиксировали рекордные значения температуры, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Быстрое потепление и грозы? Синоптики объяснили, каким может быть апрель в Украине

Где в Украине и когда зафиксировал рекорды УкрГМЦ

Согласно информации специалистов Украинского гидрометеорологического центра (УкрГМЦ), на прошлой неделе - в течение 26, 27, 28 и 29 марта 2026 года - дневные максимумы в некоторых областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

В целом за четыре дня было установлено 13 новых температурных рекордов в разных городах Украины.

Так, в четверг (26 марта) рекордные значения температуры воздуха днем наблюдались:

  • в Тернополе - 16,4°C;
  • в Луцке - 16,7°C.

На следующий день - в пятницу (27 марта) - новые исторические рекордные значения температуры зафиксировали:

  • в Виннице - 19,4°C;
  • в Николаеве - 20,2°C.

В субботу (28 марта) новые температурные рекорды были установлены в четырех городах:

  • в Хмельницком - 18,2°C;
  • в Тернополе - 18,4°C;
  • в Луцке - 18,4°C;
  • в Виннице - 18,8°C.

Между тем в воскресенье (29 марта) воздух днем рекордно прогрелся в пяти городах Украины:

  • в Полтаве - 18,6°C;
  • в Сумах - 20,9°C;
  • в Харькове - 20,9°C;
  • в Днепре - 21,1°C;
  • в Николаеве - 21,7°C.

Температурные рекорды в Украине в период с 26 по 29 марта 2026 года (карта: facebook.com/UkrHMC)

Какие рекорды и когда зафиксировали в Киевской области

В пресс-службе Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) имени Бориса Срезневского в Facebook сообщили о четырех температурных рекордах в разных населенных пунктах Киевской области.

Их зафиксировали в течение 28-29 марта 2026 года.

Так, в субботу (28 марта) на метеорологической станции "Песковка" зафиксировали максимальную температуру воздуха (+18,0°С).

"Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2020 году: +18,1°С", - рассказали украинцам.

Температурный рекорд 28 марта на метеорологической станции "Песковка" (инфографика: facebook.com/CGO.Official)

В этот же день максимальную температуру воздуха (+18,6°С) зафиксировали на метеорологической станции "Чернобыль".

"Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1982 году: +18,4°С", - рассказали в ЦГО.

При этом уже на следующий день - в воскресенье (29 марта) - на метеорологической станции "Чернобыль" зафиксировали другой рекорд - наименьшую минимальную температуру воздуха (+6,9°С).

"Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1977 году: +5,9°С", - отметили в ЦГО.

Температурные рекорды 28-29 марта на метеорологической станции "Чернобыль" (инфографика: facebook.com/CGO.Official)

В завершение на метеорологической станции "Барышевка" 29 марта зафиксировали минимальную наиболее высокую температуру воздуха (+7,8°С).

Температурный рекорд 29 марта на метеорологической станции "Барышевка" (инфографика: facebook.com/CGO.Official)

"Предыдущий рекорд был зафиксирован 29.03.2022: +7,0°С", - подытожили в ЦГО.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода после теплого марта в Украине.

Кроме того, мы сообщали, где в Украине "проснулись" озимые в начале марта и в каком состоянии они были.

Читайте также, почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрКиевская областьПогода в УкраинеЭкологияГлобальное потеплениеПогода в КиевеКлиматологМетеорологРекорды