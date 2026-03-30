Март бьет рекорды: в каких городах Украины зафиксировали историческое тепло и когда именно

Где в Украине и когда зафиксировал рекорды УкрГМЦ

Согласно информации специалистов Украинского гидрометеорологического центра (УкрГМЦ), на прошлой неделе - в течение 26, 27, 28 и 29 марта 2026 года - дневные максимумы в некоторых областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

В целом за четыре дня было установлено 13 новых температурных рекордов в разных городах Украины.

Так, в четверг (26 марта) рекордные значения температуры воздуха днем наблюдались:

в Тернополе - 16,4°C;

в Луцке - 16,7°C.

На следующий день - в пятницу (27 марта) - новые исторические рекордные значения температуры зафиксировали:

в Виннице - 19,4°C;

в Николаеве - 20,2°C.

В субботу (28 марта) новые температурные рекорды были установлены в четырех городах:

в Хмельницком - 18,2°C;

в Тернополе - 18,4°C;

в Луцке - 18,4°C;

в Виннице - 18,8°C.

Между тем в воскресенье (29 марта) воздух днем рекордно прогрелся в пяти городах Украины:

в Полтаве - 18,6°C;

в Сумах - 20,9°C;

в Харькове - 20,9°C;

в Днепре - 21,1°C;

в Николаеве - 21,7°C.

Температурные рекорды в Украине в период с 26 по 29 марта 2026 года (карта: facebook.com/UkrHMC)

Какие рекорды и когда зафиксировали в Киевской области

В пресс-службе Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) имени Бориса Срезневского в Facebook сообщили о четырех температурных рекордах в разных населенных пунктах Киевской области.

Их зафиксировали в течение 28-29 марта 2026 года.

Так, в субботу (28 марта) на метеорологической станции "Песковка" зафиксировали максимальную температуру воздуха (+18,0°С).

"Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2020 году: +18,1°С", - рассказали украинцам.

Температурный рекорд 28 марта на метеорологической станции "Песковка" (инфографика: facebook.com/CGO.Official)

В этот же день максимальную температуру воздуха (+18,6°С) зафиксировали на метеорологической станции "Чернобыль".

"Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1982 году: +18,4°С", - рассказали в ЦГО.

При этом уже на следующий день - в воскресенье (29 марта) - на метеорологической станции "Чернобыль" зафиксировали другой рекорд - наименьшую минимальную температуру воздуха (+6,9°С).

"Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1977 году: +5,9°С", - отметили в ЦГО.

Температурные рекорды 28-29 марта на метеорологической станции "Чернобыль" (инфографика: facebook.com/CGO.Official)

В завершение на метеорологической станции "Барышевка" 29 марта зафиксировали минимальную наиболее высокую температуру воздуха (+7,8°С).

Температурный рекорд 29 марта на метеорологической станции "Барышевка" (инфографика: facebook.com/CGO.Official)

"Предыдущий рекорд был зафиксирован 29.03.2022: +7,0°С", - подытожили в ЦГО.