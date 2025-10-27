Бєлгородська дамба - пошкоджена: де знаходиться водосховище й що про нього відомо

Що відомо про атаку водосховища

Нагадаємо, в ніч на суботу, 25 жовтня, російські ЗМІ й місцеві пабліки почали повідомляти, буцімто українські війська атакували греблю Бєлгородського водосховища ракетами HIMARS.

Зазначалося, нібито внаслідок прильоту було пошкоджено кілька будівель із технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі спускних шлюзів і гребінь дамби.

При цьому після обстеження гідротехнічного об'єкта було буцімто встановлено, що цілісність греблі Бєлгородського водосховища - не порушено, а загрози затоплення найближчим населеним пунктам - немає.

Наступного дня у ЗМІ з'явилась інформація, що в ніч на 26 жовтня Бєлгородську дамбу атакували дрони, в результаті чого було пошкоджено греблю (що спричинило різке підняття води в річці Сіверський Донець).

Пошкодження дамби водосховища (фото: росЗМІ)

Зранку рівень води впав більш ніж на метр (гребля отримала серйозні пошкодження й почала активно пропускати потік). Впродовж дня атаки на неї продовжувались.

Повідомлялось також, що у районі села Графівка та нижче за течією Сіверського Дінця підтопило бліндажі, де перебували російські військові (під загрозою опинилися 4 бригади РФ на Вовчанському напрямку).

Згодом місцева влада підтвердила підтоплення 10 ділянок у Шебекінському окрузі та оголосила евакуацію населення.

Згідно з попередніми даними, удар по греблі міг фактично відрізати частину російських військ від постачання й переправ, ускладнивши їхні бойові дії на цьому напрямку.

Ввечері 26 жовтня командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив, що "птахи" 1 окремого центру СБС (трансформований 14 полк СБС) завдали удару по греблі Бєлгородського водосховища, внаслідок чого воно "дало тріщину".

Крім того, про ситуацію на Вовчанському напрямку та як прорив дамби зіграв проти росіян розповіли у 16 армійському корпусі ЗСУ.

Згодом стало відомо, що наслідки ударів по Бєлгородській дамбі вже видно з космосу - в мережі опублікували відповідні супутникові знімки.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: uk.wikipedia.org, Google Maps.