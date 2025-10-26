ua en ru
СБС вдарили по Бєлгородській дамбі: росіяни під Вовчанськом відрізані від основних сил

Неділя 26 жовтня 2025 20:22
UA EN RU
СБС вдарили по Бєлгородській дамбі: росіяни під Вовчанськом відрізані від основних сил Фото: Роберт Бровді Мадяр (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українські військові завдали удар по Бєлгородській дамбі. Внаслідок атаки дамба почала пропускати воду, що у свою чергу залишило росіян під Вовчанськом відрізаними від основним сил їх армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді (Мадяра) і канал 16 армійського корпусу ЗСУ.

"Белгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см. Візит нанесено Птахами 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС)", - написав Мадяр.

Водночас у 16 армійському корпусі ЗСУ розповіли про ситуацію на Вовчанському напрямку та як прорив дамби зіграв проти росіян.

Зокрема, 26 жовтня російському диктатору Володимиру Путіну доповіли, що росіяни нібито окупували 70% міста Вовчанськ. Однак військові пояснили, що сталося насправді.

"Противник намагався повною мірою скористатись вікном можливостей - після відсутності опадів та пекельного літа, річки Сіверський Донець та Вовча обміліли, що спростило супротивнику логістику. Плюс вдалось накопичити резерви та на деревах ще достатньо листя - це все у комплексі призвело до різкого зростання активності на Вовчанському напрямку", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ розповіли, що ворог досяг локальних успіхів, але це обійшлося йому ціною великих втрат. Це призвело до того, що деякі підрозділи майже повністю втратили боєготовність.

"Наприклад, 1 батальйон 82 МП стерся майже в "нуль", в підрозділі залишилось фактично тільки управління, тому його прийшлось виводити в тил на поповнення", - інформують військові.

Проте на сьогодні ситуація складається вже не на користь росіян, оскільки після удару по Бєлгородській дамбі, вона почала пропускати воду. РосЗМІ писали, що рівень води в сховищі впав на 1 метр, і вона пішла у Сіверський Донець. Наразі вже є повідомлення про підтоплення бліндажів у росіян.

"(Однак - ред.) головне - значно ускладнюється ворожа логістика. Ще й листя облетіло. Так що підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець, виявились фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду", - резюмували у 16 армійському корпусі ЗСУ.

Удар по Бєлгородській дамбі

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що в ніч на 26 жовтня дрони атакували Бєлгородську дамбу, в результаті чого під загрозою підтоплення опинилися 4 підрозділи російських військ на Волчанському напрямку.

Зокрема, повідомлялося, що під загрозою підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС РФ.

Також в ніч на 25 жовтня російські ЗМІ писали, що українські війська нібито атакували греблю Бєлгородського водосховища ракетами HIMARS.

