Где находится Белгородское водохранилище

Белгородское водохранилище расположено на реке Северский Донец в РФ - в пределах Белгородского и Шебекинского районов Белгородской области страны-агрессора.

Оно было построено в 1985 году:

для надежного водоснабжения Белгородского промышленного узла;

для улучшения санитарного состояния вод реки Северский Донец.

Месторасположение водохранилища (карта: google.com/maps)

Створ плотины этого водохранилища расположен вблизи села Безлюдовка в Шебекинском районе.

Белгородское водохранилище в РФ (карта: google.com/maps)

Что известно о емкости водохранилища и его притоках

Полная емкость Белгородского водохранилища составляет 76 млн м³ - при нормальном подпертом уровне или НПУ (114,5 м). При этом водосборная площадь до створа водохранилища - 2520 км².

Его длина (при НПУ) - 25 км. Ширина - от нескольких сотен метров до 3 км (в среднем - 1 км). Площадь зеркала (при НПУ) - 23 км².

Максимальная глубина водохранилища вблизи плотины - 14 м, а средняя расчетная глубина - 3,3 м.

Между тем общая длина береговой линии составляет 85 км.

Кроме того, в Белгородское водохранилище впадают следующие притоки:

река Топлинка;

река Разумная;

река Везелка.

Дорога вдоль водохранилища (google.com/maps/place/Георгий Владыкин)

Насколько важно Белгородское водохранилище

В целом за годы существования Белгородского водохранилища его проектное назначение - водоснабжение Белгородского промышленного узла - оказалось невостребованным.

Это объясняется тем, что:

использование воды для питьевого водоснабжения населения на 100% осуществляется из подземных источников;

в промышленности вода водохранилища не используется.

Учитывая такую ситуацию, Белгородское водохранилище стало скорее объектом рекреационной деятельности.

Водохранилище осенью (фото: google.com/maps/place/Александр Голованов)