Белгородская дамба - повреждена: где находится водохранилище и что о нем известно

Недавно стало известно о повреждении Силами беспилотных систем ВСУ дамбы Белгородского водохранилища в РФ. Однако где именно оно расположено и какую емкость имеет, знают не все.
Подробнее об этом водохранилище - его месторасположении, вместительности, притоках и назначении, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Белгородское водохранилище расположено на реке Северский Донец в РФ - в пределах Белгородского и Шебекинского районов Белгородской области страны-агрессора.
Оно было построено в 1985 году:
Створ плотины этого водохранилища расположен вблизи села Безлюдовка в Шебекинском районе.
Полная емкость Белгородского водохранилища составляет 76 млн м³ - при нормальном подпертом уровне или НПУ (114,5 м). При этом водосборная площадь до створа водохранилища - 2520 км².
Его длина (при НПУ) - 25 км. Ширина - от нескольких сотен метров до 3 км (в среднем - 1 км). Площадь зеркала (при НПУ) - 23 км².
Максимальная глубина водохранилища вблизи плотины - 14 м, а средняя расчетная глубина - 3,3 м.
Между тем общая длина береговой линии составляет 85 км.
Кроме того, в Белгородское водохранилище впадают следующие притоки:
В целом за годы существования Белгородского водохранилища его проектное назначение - водоснабжение Белгородского промышленного узла - оказалось невостребованным.
Это объясняется тем, что:
Учитывая такую ситуацию, Белгородское водохранилище стало скорее объектом рекреационной деятельности.
Напомним, в ночь на субботу, 25 октября, российские СМИ и местные паблики начали сообщать, будто бы украинские войска атаковали плотину Белгородского водохранилища ракетами HIMARS.
Отмечалось, якобы в результате прилета были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.
При этом после обследования гидротехнического объекта было якобы установлено, что целостность плотины Белгородского водохранилища - не нарушена, а угрозы затопления ближайшим населенным пунктам - нет.
На следующий день в СМИ появилась информация, что в ночь на 26 октября Белгородскую дамбу атаковали дроны, в результате чего была повреждена плотина (что повлекло резкое поднятие воды в реке Северский Донец).
Утром уровень воды упал более чем на метр (плотина получила серьезные повреждения и начала активно пропускать поток). В течение дня атаки на нее продолжались.
Сообщалось также, что в районе села Графовка и ниже по течению Северского Донца подтопило блиндажи, где находились российские военные (под угрозой оказались 4 бригады РФ на Волчанском направлении).
Впоследствии местные власти подтвердили подтопление 10 участков в Шебекинском округе и объявили эвакуацию населения.
Согласно предварительным данным, удар по плотине мог фактически отрезать часть российских войск от снабжения и переправ, усложнив их боевые действия на этом направлении.
Вечером 26 октября командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил, что "птицы" 1 отдельного центра СБС (трансформированный 14 полк СБС) нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища, в результате чего оно "дало трещину".
Кроме того, о ситуации на Волчанском направлении и как прорыв дамбы сыграл против россиян рассказали в 16 армейском корпусе ВСУ.
Позже стало известно, что последствия ударов по Белгородской дамбе уже видно из космоса - в сети опубликовали соответствующие спутниковые снимки.
