Дрони пробили Бєлгородську дамбу: під загрозою 4 бригади РФ
Вночі дрони атакували Білгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці. Внаслідок підтоплення опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEXTA Live.
Вночі дрони атакували греблю Бєлгородського водосховища, атаки на неї продовжувалися і протягом дня.
На ранок рівень води впав більш ніж на метр, гребля отримала серйозні пошкодження та почала активно пропускати потік.
У районі села Графівка та нижче за течією Сіверського Дінця підтопило бліндажі, де перебували російські військові. Під загрозою опинилися підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС РФ, що діяли на Вовчанському напрямку.
Місцева влада підтвердила підтоплення 10 ділянок у Шебекінському окрузі та оголосила евакуацію населення.
За попередніми даними, удар по греблі фактично відрізав частину російських військ від постачання та переправ, ускладнивши їхні бойові дії на напрямку.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною.
Противник переважає в кількості та нарощує наступальні зусилля, однак, це не завадило українським військовим звільнили дев’ять населених пунктів.
Варто зазначити, що нещодавно російська диверсійно-розвідувальна група проникла до центру Покровська та вчинила напад, унаслідок якого загинули цивільні. Українські захисники оперативно виявили диверсантів і ліквідували їх у приміщенні залізничного вокзалу.
У Генеральному штабі пояснюють, що на цьому напрямку триває інтенсивна оборонна операція. Попри колосальні втрати, ворог продовжує спроби прорвати українську оборону.