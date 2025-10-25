РосЗМІ стверджують, що HIMARS нібито вдарили по Білгородському водосховищу

У Росії стверджують, що ЗСУ нібито атакували ракетами HIMARS греблю Білгородського водосховища. Унаслідок ударів є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський паблік у Telegram MNS.

Також MNS стверджує, що через атаку нібито постраждало двоє людей. Один із них росгвардієць.

Водночас сказано, що після обстеження гідротехнічного об'єкта було встановлено, що цілісність греблі Бєлгородського водосховища не порушено.

Також там додали, що внаслідок прильоту пошкоджено кілька будівель із технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі спускних шлюзів і гребінь дамби.

"За нашою інформацією, гідротехнічна споруда була атакована трьома реактивними снарядами HIMARS", - йдеться в повідомленні.

Удари ЗСУ і терор з боку РФ

Зазначимо, що ЗСУ час від часу атакують військові об'єкти в РФ. Як правило, це удари по НПЗ, підстанціях ворога або інших об'єктах, які підтримують "військову машину" Кремля.

Водночас варто зазначити, які атаки здійснює РФ. Наприклад, у червні 2023 року окупанти завдали удару по Каховській ГЕС в Україні, яка розташована на базі Каховського водосховища.

У результаті в Херсонській області підтопило населені пункти, місцева влада оголосила евакуацію. Повідомлялося про жертви серед населення, а також екологічну катастрофу внаслідок удару по ГЕС, негативні наслідки для флори і фауни.

У 2025 році росіяни пообіцяли відновити Каховське водосховище "після завершення конфлікту".

У "Центрі протидії інформації" заявили, що насправді це лише спроба створити ілюзію піклування про людей в окупації та відвернути увагу від власних злочинів.