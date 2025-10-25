РосЗМІ стверджують, що HIMARS нібито вдарили по Білгородському водосховищу
У Росії стверджують, що ЗСУ нібито атакували ракетами HIMARS греблю Білгородського водосховища. Унаслідок ударів є пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський паблік у Telegram MNS.
"За нашою інформацією, гідротехнічна споруда була атакована трьома реактивними снарядами HIMARS", - йдеться в повідомленні.
Також там додали, що внаслідок прильоту пошкоджено кілька будівель із технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі спускних шлюзів і гребінь дамби.
Водночас сказано, що після обстеження гідротехнічного об'єкта було встановлено, що цілісність греблі Бєлгородського водосховища не порушено.
"Загрози затоплення найближчим населеним пунктам немає", - додали в пабліку.
Також MNS стверджує, що через атаку нібито постраждало двоє людей. Один із них росгвардієць.
Удари ЗСУ і терор з боку РФ
Зазначимо, що ЗСУ час від часу атакують військові об'єкти в РФ. Як правило, це удари по НПЗ, підстанціях ворога або інших об'єктах, які підтримують "військову машину" Кремля.
Водночас варто зазначити, які атаки здійснює РФ. Наприклад, у червні 2023 року окупанти завдали удару по Каховській ГЕС в Україні, яка розташована на базі Каховського водосховища.
У результаті в Херсонській області підтопило населені пункти, місцева влада оголосила евакуацію. Повідомлялося про жертви серед населення, а також екологічну катастрофу внаслідок удару по ГЕС, негативні наслідки для флори і фауни.
У 2025 році росіяни пообіцяли відновити Каховське водосховище "після завершення конфлікту".
У "Центрі протидії інформації" заявили, що насправді це лише спроба створити ілюзію піклування про людей в окупації та відвернути увагу від власних злочинів.