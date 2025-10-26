Вже видно з космосу: супутникові фото наслідків ударів по Бєлгородській дамбі
У мережі з'явилися супутникові фото наслідків українських ударів по дамбі Бєлгородського водосховища в Російській Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram осинтерів з "Dnipro Osint" і моніторинговий канал "Exilenova+".
Зокрема, у мережі з'явилося супутникове фото прориву дамби Білгородського водосховища після сьогоднішніх ударів.
Фото: вид із космосу на пробиту дамбу Білгородського водосховища (t.me/DniproOfficial)
На іншому знімку можна оцінити масштаб затоплення територій нижче Білгородського водосховища.
Фото: масштаб розливу водосховища після ударів по дамбі (t.me/exilenova_plus)
На ньому видно, що значні прилеглі ділянки вже підтоплені, а вода продовжує поширюватися і поступово затоплюється навколо.
Також осинтери звертають увагу на те, що досі не оголошено евакуацію людей з територій нижче водосховища. А губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков за цілий день не дав жодного коментаря.
Місцеве міністерство з надзвичайних ситуацій теж мовчить. Не виключено, що російська сторона спробує максимально замовчувати цей факт.
Що відомо про удар по Бєлгородській дамбі
Сьогодні в мережі з'явилися кадри та повідомлення про удари по Бєлгородській дамбі. Зокрема, після нічної атаки дронів через греблю почали проходити великі потоки води. У результаті рівень швидко впав більш ніж на метр.
Примітно, що в цьому районі розташовані позиції чотирьох російських бригад - біля села Графівка і нижче за течією Сіверського Дінця. Там підтопило бліндажі, де перебували російські військові.
Під загрозою опинилися підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад збройних сил Росії.
Нагадаємо, увечері командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив, що за дроновій атакою на Бєлгородське водосховище стоять оператори 1-го окремого Центру СБС. За його словами, внаслідок ударів "дамба дала тріщину".
Крім того, 16-й армійський корпус ЗСУ повідомив, що після удару по дамбі настільки почало затоплювати позиції росіян, що вода відрізала окупантів, які встигли переправитися через Сіверський Донець під Вовчанськ, від основних сил.