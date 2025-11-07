Бельгийский аэропорт Льежа остановил работу из-за дрона: что произошло на этот раз

В аэропорту Льежа утром в пятницу снова остановили воздушное движение из-за замеченного в запретной зоне дрона. Работу ограничили почти на час, что стало уже третьим подобным инцидентом за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF .

Воздушное движение в аэропорту Льежа было приостановлено в пятницу утром после того, как авиадиспетчеры Skeyes зафиксировали дрон в запретной зоне вблизи аэропорта.

По данным диспетчерской службы, ограничения начали действовать с 6:56 утра и по состоянию на почти 8:00 оставались в силе.

Процедура безопасности предусматривает немедленное прекращение полетов, как только дрон обнаруживают в районе аэропорта.

На этот раз его заметили возле объектов FedEx. Это первый случай появления такого устройства днем после серии ночных пролетов над аэропортами, военными базами и другими чувствительными объектами.

В аэропорту отмечают, что влияние инцидента было минимальным и вызвало задержку только одного рейса. В то же время это уже не первый подобный сбой: во вторник и четверг вечером полеты в и из Льежа временно останавливали из-за аналогичных угроз. В четверг движение приостанавливали несколько раз с 21:00 до 01:00, что повлияло на четыре рейса.

Дрон также зафиксировали над аэропортом Брюсселя в четверг около 21:20, что ненадолго нарушило работу и там.