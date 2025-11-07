ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Бельгийский аэропорт Льежа остановил работу из-за дрона: что произошло на этот раз

Бельгия, Пятница 07 ноября 2025 11:29
UA EN RU
Бельгийский аэропорт Льежа остановил работу из-за дрона: что произошло на этот раз Фото: аэропорт Льежа остановил работу из-за неизвестного дрона (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В аэропорту Льежа утром в пятницу снова остановили воздушное движение из-за замеченного в запретной зоне дрона. Работу ограничили почти на час, что стало уже третьим подобным инцидентом за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF.

Воздушное движение в аэропорту Льежа было приостановлено в пятницу утром после того, как авиадиспетчеры Skeyes зафиксировали дрон в запретной зоне вблизи аэропорта.

По данным диспетчерской службы, ограничения начали действовать с 6:56 утра и по состоянию на почти 8:00 оставались в силе.

Процедура безопасности предусматривает немедленное прекращение полетов, как только дрон обнаруживают в районе аэропорта.

На этот раз его заметили возле объектов FedEx. Это первый случай появления такого устройства днем после серии ночных пролетов над аэропортами, военными базами и другими чувствительными объектами.

В аэропорту отмечают, что влияние инцидента было минимальным и вызвало задержку только одного рейса. В то же время это уже не первый подобный сбой: во вторник и четверг вечером полеты в и из Льежа временно останавливали из-за аналогичных угроз. В четверг движение приостанавливали несколько раз с 21:00 до 01:00, что повлияло на четыре рейса.

Дрон также зафиксировали над аэропортом Брюсселя в четверг около 21:20, что ненадолго нарушило работу и там.

Неизвестные дроны возле над Бельгией

Напомним, что в ночь 1 ноября в воздушном пространстве Бельгии заметили неизвестные дроны. Они находились над авиабазой Кляйне-Брогель в городе Пер, где хранится американское ядерное оружие.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что беспилотники шпионили за истребителями и боеприпасами.

Начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина приказал солдатам сбивать подозрительные дроны, но только безопасно, то есть "без сопутствующих убытков".

Уже вечером 4 ноября в Бельгии вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель снова заметили неизвестные беспилотники.

Спецслужбы Бельгии считают, что за серией инцидентов с дронами, которые нарушили воздушное движение и военные операции, стоит иностранное государство - скорее всего, Россия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бельгия Война России против Украины Дрони
Новости
Графики отключений на 7 ноября: где и когда не будет света (список)
Графики отключений на 7 ноября: где и когда не будет света (список)
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины