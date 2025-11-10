ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Бельгии заметили три дрона над АЭС Doel: что известно

Понедельник 10 ноября 2025 02:16
UA EN RU
В Бельгии заметили три дрона над АЭС Doel: что известно Фото: инцидент на работу АЭС не повлиял (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 9 ноября, в Бельгии над атомной электростанцией Doel были замечены три беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Инцидент произошел над АЭС, которая расположена недалеко от города Антверпен. Про инцидент в воскресенье вечером рассказал пресс-секретарь энергетической компании Engie - оператора АЭС.

По его словам, произошедшее никак не повлияло на работу электростанции, а власти были проинформированы о случившемся.

Инциденты в Бельгии

Напомним, что это уже не первый случай, когда над Бельгией фиксируют неизвестные дроны.

Так, например, случилось в ночь на 1 ноября. Тогда беспилотники находились над авиабазой Кляйне-Брогель, где хранится ядерное оружие США.

Позже глава Минобороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что летательные аппараты шпионом за истребителями и боеприпасами.

Уже вечером, 4 ноября, около этой той же авиабазы снова заметили дроны. Бельгийские спецслужбы считают, что за серией инцидентов стоит иностранное государство, и это скорее всего - Россия.

Также мы писали, что 6 ноября в Бельгии состоялось заседание Совета по вопросам нацбезопасности. По его итогам было решено усилить полномочий Национального центра воздушной безопасности (NASC) в ответ на инциденты с дронами.

Кроме того, уже 9 ноября стало известно, что Британия срочно направляет экспертов и оборонное оборудование в Бельгию после вышеописанных ситуаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бельгия Дрони
Новости
Зеленский: россияне увеличили свою ударную силу за счет баллистики
Зеленский: россияне увеличили свою ударную силу за счет баллистики
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины