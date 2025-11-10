В Бельгии заметили три дрона над АЭС Doel: что известно

В воскресенье, 9 ноября, в Бельгии над атомной электростанцией Doel были замечены три беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

По его словам, произошедшее никак не повлияло на работу электростанции, а власти были проинформированы о случившемся.

Инцидент произошел над АЭС, которая расположена недалеко от города Антверпен. Про инцидент в воскресенье вечером рассказал пресс-секретарь энергетической компании Engie - оператора АЭС.

Инциденты в Бельгии

Напомним, что это уже не первый случай, когда над Бельгией фиксируют неизвестные дроны.

Так, например, случилось в ночь на 1 ноября. Тогда беспилотники находились над авиабазой Кляйне-Брогель, где хранится ядерное оружие США.

Позже глава Минобороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что летательные аппараты шпионом за истребителями и боеприпасами.

Уже вечером, 4 ноября, около этой той же авиабазы снова заметили дроны. Бельгийские спецслужбы считают, что за серией инцидентов стоит иностранное государство, и это скорее всего - Россия.

Также мы писали, что 6 ноября в Бельгии состоялось заседание Совета по вопросам нацбезопасности. По его итогам было решено усилить полномочий Национального центра воздушной безопасности (NASC) в ответ на инциденты с дронами.

Кроме того, уже 9 ноября стало известно, что Британия срочно направляет экспертов и оборонное оборудование в Бельгию после вышеописанных ситуаций.