Бельгія розкритикувала план ЄС щодо "репараційного кредиту" Україні
Бельгія розкритикувала пропозицію Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів, що зберігаються в бельгійському банку, для "репараційного кредиту" Україні на 140 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За кілька годин до того як Європейська комісія представить свої детальні правові пропозиції щодо використання заморожених активів РФ, міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що вони не відповідають вимогам його країни.
"У нас є гнітюче відчуття, що нас не почули. Наші побоювання применшуються. Тексти, які Комісія представить сьогодні, не відповідають нашим занепокоєнням задовільно", - сказав Прево журналістам на зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі.
За його словами, Бельгія вимагає від інших країн ЄС гарантій покриття всіх судових витрат, які можуть виникнути через російські позови проти цієї схеми.
Бельгія також хоче, щоб європейські країни гарантували, що допоможуть швидко виділити кошти для повернення коштів Росії, якщо суд коли-небудь винесе рішення про необхідність відшкодування Москві.
Окрім того, вона вимагає від інших країн, які зберігають заморожені російські активи, також надати ці кошти Україні.
Прево заявив, що вимоги Бельгії "не є невирішеними", але зазначив, що досі іншим країнам бракувало солідарності.
За інформацією джерел Reuters, очікується, що Єврокомісія, окрім представлення своєї юридичної пропозиції щодо використання заморожених активів, також залишить відкритою можливість запозичень на фінансових ринках для фінансування України або ж використання комбінації цих двох варіантів.
Позики на ринках можуть дозволити ЄС отримати термінове фінансування для України, поки вона намагається вирішити правові та політичні складнощі, пов'язані з використанням заморожених російських активів.
"Репараційний кредит" для України
Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала ідею про надання Україні "репараційного кредиту" в розмірі 140 млрд євро.
Передбачається, що він буде забезпечений за рахунок російських активів, які ЄС заморозив після початку повномасштабної війни в Україні.
Для того, щоб Україна отримала такий "репараційний кредит", необхідна згода всіх країн-членів Євросоюзу.
Однак ініціативу блокує Бельгія - країна, де зберігається найбільша частка заморожених активів Росії.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер стверджує, що план ЄС щодо використання заморожених активів Росії для фінансування України може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки.
Водночас європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання репараційного кредиту Україні.
За словами джерел Politico, одним із варіантів, який набирає підтримку, є "перехідний" кредит, що фінансується за рахунок запозичень ЄС, щоб підтримати Україну в перші місяці 2026 року.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить використовувати заморожені активи Росії для надання Україні "репараційного кредиту".
Водночас Європейський центральний банк відмовився підтримати ідею так званого "репараційного кредиту" для України.