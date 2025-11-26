ЄС готує правові кроки для розблокування репараційного кредиту Україні, - фон дер Ляєн

Європейський Союз найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить використовувати заморожені активи Росії для надання Україні репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро.

Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, заявила повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами людей, обізнаних із ситуацією, документ має бути оприлюднений найближчими днями.

"Я не бачу жодного сценарію, коли рахунки платитимуть лише європейські платники податків", - сказала вона.

Фон дер Ляєн заявила під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі, що Брюссель готовий представити текст пропозиції.

Репараційний кредит для України

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала ідею про надання Україні репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро. Передбачається, що він буде забезпечений за рахунок російських активів, які ЄС заморозив після початку повномасштабної війни в Україні.

Для того, щоб Україна отримала такий репараційний кредит, необхідна згода всіх країн-членів Євросоюзу.

Станом на зараз ініціативу блокує Бельгія, країна, де зберігається найбільша частка заморожених активів Росії.

Водночас європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання репараційного кредиту Україні.

За словами джерел Politico, одним із варіантів, який набирає підтримку, є "перехідний" кредит, що фінансується за рахунок запозичень ЄС, щоб підтримати Україну в перші місяці 2026 року.

Це дасть більше часу для організації повноцінного репараційного кредиту з використанням російських активів таким чином, який влаштує Бельгію, щоб забезпечити довгострокове рішення.

При цьому Україна спонукає європейських союзників прийняти політичне рішення про виплату репараційного кредиту вже у грудні.