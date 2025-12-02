ЄЦБ відмовився гарантувати "репараційний кредит" Україні під активи Росії, - FT

Європейський центральний банк відмовився підтримати ідею так званого "репараційного кредиту" для України на 140 млрд євро.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пише видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, європейські чиновники звернулися до ЄЦБ із проханням виступити кредитором для бельгійського депозитарію Euroclear, де зберігаються частина заморожених російських резервів.

План передбачав, що ЄЦБ виступить як "останній кредитор" для Euroclear та надасть гарантії щодо ліквідності механізму. За задумом ці кошти можна було б використати для фінансування потреб України після вторгнення Росії.

Однак ЄЦБ, за словами джерел видання, дійшов висновку, що така схема виходить за межі його мандату, так як за умовами договорів ЄС центральні банки не мають права безпосередньо фінансувати державні витрати або виступати гарантами таких позик.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

З огляду на рішення ЄЦБ, у керівництві ЄС заговорили про пошук інших механізмів для фінансування України - зокрема, можливі альтернативи "репараційному кредиту", або нові юридичні формули, які б дозволили обійти правові перепони.

Зазначимо, що загальна сума заморожених активів Центрального банку РФ у країнах Заходу становить близько 260 млрд євро, з яких 193 млрд зберігаються на рахунках Euroclear у Бельгії. Питання використання цих коштів для підтримки України обговорюється у ЄС майже чотири роки, але чіткої домовленості досі немає.