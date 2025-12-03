Бельгия раскритиковала план ЕС по "репарационному кредиту" Украине

Бельгия раскритиковала предложение Европейского Союза по использованию замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском банке, для "репарационного кредита" Украине на 140 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

За несколько часов до того как Европейская комиссия представит свои детальные правовые предложения по использованию замороженных активов РФ, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что они не соответствуют требованиям его страны.

"У нас есть гнетущее ощущение, что нас не услышали. Наши опасения преуменьшаются. Тексты, которые Комиссия представит сегодня, не соответствуют нашим беспокойствам удовлетворительно", - сказал Прево журналистам на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

По его словам, Бельгия требует от других стран ЕС гарантий покрытия всех судебных расходов, которые могут возникнуть из-за российских исков против этой схемы.

Бельгия также хочет, чтобы европейские страны гарантировали, что помогут быстро выделить средства для возврата средств России, если суд когда-нибудь вынесет решение о необходимости возмещения Москве.

Кроме того, она требует от других стран, которые хранят замороженные российские активы, также предоставить эти средства Украине.

Прево заявил, что требования Бельгии "не являются нерешенными", но отметил, что до сих пор другим странам не хватало солидарности.

По информации источников Reuters, ожидается, что Еврокомиссия, кроме представления своего юридического предложения по использованию замороженных активов, также оставит открытой возможность заимствований на финансовых рынках для финансирования Украины или использования комбинации этих двух вариантов.

Займы на рынках могут позволить ЕС получить срочное финансирование для Украины, пока она пытается решить правовые и политические сложности, связанные с использованием замороженных российских активов.