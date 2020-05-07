ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Беларуси коронавирусом заболели более 20 тыс. человек

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 15:49
В Беларуси коронавирусом заболели более 20 тыс. человек
Иллюстративное фото (flickr)

От вируса выздоровели более 5 тысяч человек

В Беларуси по состоянию на четверг, 7 мая, лабораторно подтвердили 20 168 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает "Белта".

При этом сообщается, что общее число заболевших вирусом составляет 8,7% от количества проведенных тестов.

"Всего проведено 229 466 тестов", - отметили в Министерстве здравоохранения.

Также от вируса выздоровели и выписаны 5 067 пациентов. Однако за весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусом.

Напомним, Беларусь по темпам распространения COVID-19 опережает соседние страны. При этом во Всемирной организации здравоохранения призывали страну ужесточить карантин.

Несмотря на это, президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против введения карантина в стране, заявляя, что гражданам "это не надо".

Кроме того, он заявил, что парад на 9 мая в честь Дня победы в стране не будет отменен. По его словам, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Позже в ВОЗ заявили, что обеспокоены таким решением властей.

Житомирская лаборатория не закрывается на прием образцов на COVID-19, - Минздрав В метро Парижа пассажиров без масок будут выявлять с помощью камер
Новости Украины БеларусьКоронавирус
News
On Top