У Білорусі коронавірусом захворіли понад 20 тис. осіб

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Від вірусу одужали понад 5 тисяч осіб

У Білорусі станом на четвер, 7 травня, лабораторно підтвердили 20 168 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє "Белта".

При цьому повідомляється, що загальна кількість хворих вірусом становить 8,7% від кількості проведених тестів.

"Всього проведено 229 466 тестів", - зазначили в Міністерстві охорони здоров'я.

Також від вірусу одужали і виписані 5 067 пацієнтів. Однак за весь період поширення COVID-19 на території країни померли 116 пацієнтів з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусом.

Нагадаємо, Білорусь за темпами поширення COVID-19 випереджає сусідні країни. При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країну посилити карантин.

Попри це, президент Білорусі Олександр Лукашенко виступає проти введення карантину в країні, заявляючи, що громадянам "це не треба".

Крім того, він заявив, що парад на 9 травня на честь Дня перемоги в країні не буде скасований. За його словами, це емоційна, глибоко ідеологічна річ. Пізніше у ВООЗ заявили, що стурбовані таким рішенням влади.