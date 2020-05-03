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Мы не можем отменить парад на 9 мая, - Лукашенко

Новости » В мире     03.05.2020 - 13:39
Мы не можем отменить парад на 9 мая, - Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

По его словам, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что парад на 9 мая в честь Дня победы в стране не будет отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Белта".

По его словам, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны, - ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - заявил Лукашенко.

При этом он предупредил организаторов, что в случае проведения парада "никого тащить на это мероприятие не надо".

"Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - сказал президент Беларуси.

Напомним, ранее представитель ВОЗ информировал, что Беларусь по темпам распространения COVID-19 опережает соседние страны. Он отметил, что темпы распространения этого вируса в стране являются одними из самых быстрых среди стран Европы.

Несмотря на это, Лукашенко выступает против введения карантина в Беларуси, заявляя, что гражданам "это не надо".

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