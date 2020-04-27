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Лукашенко заявил, что Беларуси не нужен карантин из-за COVID-19

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 15:24
Лукашенко заявил, что Беларуси не нужен карантин из-за COVID-19
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко отметил, что белорусы его "на вилы поднимут"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его стране не нужен карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил сегодня во время общения с жителями Наровлянского района Гомельской области, передают белорусские СМИ.

Лукашенко отметил, что в случае необходимости готов ввести карантин и комендантский час. В то же время он подчеркнул, что белорусам "это не надо".

"Да меня люди на вилы поднимут. Нет такой необходимости", - заявил Лукашенко и подчеркнул, что Беларусь не закрывала свои границы, а также не вводила ограничения на посещение храмов и кладбищ.

Напомним, до этого Лукашенко назвал глупостью ношение защитных масок в школах в связи с пандемией коронавируса.

"Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят. Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо", - заявил белорусский президент.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала Беларусь отменить все общественные мероприятия. На сегодня в стране подтверждено более 10 тысяч случаев COVID-19.

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