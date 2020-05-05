В ВОЗ раскритиковали Беларусь за планы провести парад на 9 мая

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

В ВОЗ обеспокоены возможными негативными последствиями проведения массового мероприятия в период эпидемии

Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали решение властей Беларуси провести военный парад на 9 мая ко дню Победы на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев в комментарии "Белапан".

По его словам, в ВОЗ обеспокоены возможными негативными последствиями проведения массового мероприятия в период эпидемии.

"Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19", - заявил представитель ВОЗ.

При этом он напомнил, что одна из рекомендаций Организации по итогам апрельского визита в Беларусь миссии экспертов - усиление мер физического дистанцирования, в частности перенос или отмена массовых спортивных, культурных, политических и религиозных мероприятий.

"Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5-2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии", - заявил Бердыклычев.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что парад на 9 мая в честь Дня победы в стране не будет отменен. По его словам, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь.

Отметим, что Беларусь по темпам распространения COVID-19 опережает соседние страны. Темпы распространения этого вируса в стране являются одними из самых быстрых среди стран Европы.