Беларусь заверила Минобороны в отсутствии рисков и угроз для Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным. Во время которого последний заявил, что для Украины нет рисков и угроз с белорусской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны.
"Любые угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадьевич так же заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь", - сказал Резников.
Напомним, 10 февраля на территории Беларуси стартовали совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022", они будут проходят, в частности, вблизи украинских границ.
Отметим, НАТО назвало переброску войск РФ в Беларусь самой масштабной со времен "холодной войны".
При этом один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента США заявил, что Россия может разместить ядерное оружие на территории Беларуси, а переброска военных в страну может быть использована как маршрут для вторжения в Украину.
В свою очередь в Беларуси такой сценарий назвали "набором фантазий и страшилок".
Отметим, что Украина проводит зеркальные учения "Метель-2022" из-за совместных маневров России и Беларуси.