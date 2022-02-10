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РФ и Беларусь начали совместные учения "Союзная решимость-2022" у границ Украины: карта

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Брест, Четверг 10 февраля 2022 09:34
РФ и Беларусь начали совместные учения "Союзная решимость-2022" у границ Украины: карта Фото: РФ и Беларусь начали совместные учения "Союзная решимость-2022" у границ Украины (mil.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 10 февраля на территории Беларуси стартовали совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022". Они будут проходить, в частности, вблизи украинских границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны РФ.

"С 10 по 20 февраля на территории Республики Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства проводится российско-белорусское совместное оперативное обучение "Союзная решимость-2022", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, целью этих учений является якобы отработка задач по "прекращению и отражению внешней агрессии" во время ведения оборонительной операции, "противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства".

"В ходе обучения выполняются мероприятия по усилению охраны Государственной границы для прекращения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника", - добавляют в сообщении.

Известно, что к учениям привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа РФ, которые совершили перегруппировку на расстояние около 10 тысяч километров и Вооруженных сил Беларуси.

Российско-белорусские учения будут проходить на таких полигонах: Доманевский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский, Осиповичский и на отдельных участках территории Республики Беларусь. Также задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

РФ и Беларусь начали совместные учения &quot;Союзная решимость-2022&quot; у границ Украины: карта

Напомним, НАТО назвало переброску войск РФ в Беларусь величайшей со времен "холодной войны".

Вместе с тем один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента США заявил, что Россия может разместить ядерное оружие на территории Беларуси, а переброска военных в страну может быть использовано как маршрут для вторжения в Украину.

При этом в Беларуси такой сценарий назвали "набором фантазий и страшилок", а в России подчеркнули, что не собираются ни на кого нападать.

Отметим, Украина проведет зеркальные учения из-за совместных маневров России и Беларуси.

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