ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Білорусь запевнила Міноборони у відсутності ризиків і загроз для України

Новость на русском →
Київ, Понеділок 14 лютого 2022 14:34
Білорусь запевнила Міноборони у відсутності ризиків і загроз для України Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Міноборони Білорусі Віктором Хреніним. Під час якої останній заявив, що для України немає ризиків і загроз з білоруської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони.

"Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь", - мказав Резніков.

Нагадаємо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022", вони проходять, зокрема, поблизу українських кордонів.

Зазначимо, НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів "холодної війни".

При цьому один із високопосадовців Держдепартаменту США заявив, що Росія може розмістити ядерну зброю на території Білорусі, а перекидання військових до країни може бути використано як маршрут для вторгнення в Україну.

Своєю чергою в Білорусі такий сценарій назвали "набором фантазій і страшилок".

Зазначимо, що Україна проводить дзеркальні навчання "Заметіль-2022" через спільні маневри Росії та Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Україна Білорусь
NEWS
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України