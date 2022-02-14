Білорусь запевнила Міноборони у відсутності ризиків і загроз для України

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Міноборони Білорусі Віктором Хреніним. Під час якої останній заявив, що для України немає ризиків і загроз з білоруської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони.

Нагадаємо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022" , вони проходять, зокрема, поблизу українських кордонів.

"Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь", - мказав Резніков.

Зазначимо, НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів "холодної війни".

При цьому один із високопосадовців Держдепартаменту США заявив, що Росія може розмістити ядерну зброю на території Білорусі, а перекидання військових до країни може бути використано як маршрут для вторгнення в Україну.

Своєю чергою в Білорусі такий сценарій назвали "набором фантазій і страшилок".

Зазначимо, що Україна проводить дзеркальні навчання "Заметіль-2022" через спільні маневри Росії та Білорусі.