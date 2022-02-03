НАТО назвало переброску войск РФ в Беларусь крупнейшей со времен холодной войны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за последние дни Россия перебросила в Белорусь около 30 000 военнослужащих и современное вооружение. Что стало крупнейшей военной переброской Москвы в страну со времен окончания холодной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам генсека НАТО, в развертывание российских вошли силы специальных операций "Спецназ", истребители Су-35, ракеты двойного назначения "Искандер" и системы ПВО С-400.

"Все это будет сочетаться с ежегодными российскими учениями ядерных сил", - добавил Столтенберг, объясняя что речь идет об использовании ракетных комплексов"Искандер".

Напомним, сегодня стало известно, что Россия направила в Белоруссию систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф". Ожидается, что она заступит на боевое дежурство на полигоне под Брестом.