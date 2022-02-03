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НАТО назвало переброску войск РФ в Беларусь крупнейшей со времен холодной войны

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 12:28
НАТО назвало переброску войск РФ в Беларусь крупнейшей со времен холодной войны Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за последние дни Россия перебросила в Белорусь около 30 000 военнослужащих и современное вооружение. Что стало крупнейшей военной переброской Москвы в страну со времен окончания холодной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам генсека НАТО, в развертывание российских вошли силы специальных операций "Спецназ", истребители Су-35, ракеты двойного назначения "Искандер" и системы ПВО С-400.

"Все это будет сочетаться с ежегодными российскими учениями ядерных сил", - добавил Столтенберг, объясняя что речь идет об использовании ракетных комплексов"Искандер".

Напомним, сегодня стало известно, что Россия направила в Белоруссию систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф". Ожидается, что она заступит на боевое дежурство на полигоне под Брестом.

Напомним, недавно РФ уже отправляла в Белорусь два дивизиона ракетных комплексов С-400.

Ранее стало известно, что РФ и Беларусь проведут военные учения "Союзная решимость" на белорусской территории с 10 по 20 февраля.

При этом в Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать переброску военных в Белоруссию для вторжения в Украину.

В самой Беларуси такой сценарий назвали "набором фантазий и страшилок", а в России подчеркнули, что не собираются ни на кого нападать.

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