НАТО назвало переброску войск РФ в Беларусь крупнейшей со времен холодной войны
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за последние дни Россия перебросила в Белорусь около 30 000 военнослужащих и современное вооружение. Что стало крупнейшей военной переброской Москвы в страну со времен окончания холодной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам генсека НАТО, в развертывание российских вошли силы специальных операций "Спецназ", истребители Су-35, ракеты двойного назначения "Искандер" и системы ПВО С-400.
"Все это будет сочетаться с ежегодными российскими учениями ядерных сил", - добавил Столтенберг, объясняя что речь идет об использовании ракетных комплексов"Искандер".
Напомним, сегодня стало известно, что Россия направила в Белоруссию систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф". Ожидается, что она заступит на боевое дежурство на полигоне под Брестом.
Напомним, недавно РФ уже отправляла в Белорусь два дивизиона ракетных комплексов С-400.
Ранее стало известно, что РФ и Беларусь проведут военные учения "Союзная решимость" на белорусской территории с 10 по 20 февраля.
При этом в Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать переброску военных в Белоруссию для вторжения в Украину.
В самой Беларуси такой сценарий назвали "набором фантазий и страшилок", а в России подчеркнули, что не собираются ни на кого нападать.