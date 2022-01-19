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Беларусь назвала заявления о вторжении РФ в Украину с ее стороны "набором фантазий и страшилок"

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Минск, Среда 19 января 2022 15:47
Беларусь назвала заявления о вторжении РФ в Украину с ее стороны "набором фантазий и страшилок" Фото: Беларусь считает российское вторжение с ее стороны "набором фантазий" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на сообщение США о возможном вторжении РФ в Украину с их территории. Там назвали такие заявления "набором фантазий и страшилок".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, которого цитирует "РИА Новости".

"Удивительный набор фантазий и страшилок. К тому же сделанный вполне намеренно, даже анонимная форма подачи говорит об этом. Довольно точно, хотя и дипломатично, российские коллеги окрестили такие вещи дезинформацией", - сказал Глаз.

По его словам, США якобы "на системной основе в последние недели различными способами вбрасывают ложь в информационное пространство".

"Совершенно ясно, что они это делают для нагнетания обстановки, внесения напряженности, в том числе туда, где ее нет. Стандартная тактика. Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени. Непонятно только, почему они считают всех вокруг глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приемы пройдут", - добавил Глаз.

Ранее стало известно, что Беларусь совместно с РФ проведет на белорусской территории совместные военные учения "Союзная решимость". Так, первые подразделения России уже прибыли в страну.

После чего, один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента США заявил, что Россия может разместить ядерное оружие на территории Беларуси, а переброска военных в страну может быть использовано как маршрут для вторжения в Украину.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вторжение России в Украину может произойти в любой момент.

В свою очередь российская сторона отреагировала на заявления американской стороны о планах Кремля вторгнуться на территорию Украины со стороны Беларуси. Там заявили, что якобы "не собираются ни на кого нападать".

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