Путин может прибегнуть к размещению ядерного оружия в Беларуси, - Госдеп США

В США обеспокоены из-за того, что Путин "движется" в сторону Беларуси. Российская Федерация может прибегнуть к расположению ядерного оружия в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста FoxNews .

В США обеспокоены тем, что Путин может прибегнуть к размещению ядерного оружия на территории Беларуси, а переброска военных в страну для, якобы, совместных учений, может быть использовано как маршрут для вторжения в Украину.

По словам одного из чиновников Госдепартамента, эти учения проводят в Беларуси после того, как Россия наращивала силы у границ нашей страны во время сфабрикованного миграционного кризиса.