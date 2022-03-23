Беларусь может скоро присоединиться к войне против Украины, а Зеленский обратился к парламенту Италии: новости за 22 марта

Беларусь может скоро присоединиться к войне России против Украины, боевики захватили колонну эвакуационных автобусов под Мариуполем, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к парламенту Италии. Подробнее о том, что произошло во вторник, 22 марта - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Возле Мариуполя боевики "ДНР" 22 марта захватили колонну автобусов, которые согласованным гуманитарным коридором должны были эвакуировать людей.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил о ракетном обстреле Павлограда, что привел к серьезным разрушениям и жертвам.

Украинские военные сбили вражеский самолет над Мариуполем. Как сообщил советник главы ОП Алексей Арестович, это по предварительным данным уже сотый самолет оккупантов, который уничтожили ВСУ.

Кабмин принял постановление о том, что в зонах боевых действий продукты будут выдавать жителям бесплатно. На каждого человека определена норма, сколько какого продукта можно получить в месяц.

Подробнее о ситуации в городах Украины – в материале РБК-Украина.

Беларусь может скоро присоединиться к войне России против Украины, - CNN

В ближайшее время Беларусь может присоединиться к войне России против Украины. По крайней мере, так считают представители США и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Вероятность того, что Беларусь вступит в конфликт, растет, (президенту России, - ред.) Путину нужна поддержка", - сказал на условиях анонимности военный представитель НАТО. В то же время источник в белорусской оппозиции сообщил, что боевые подразделения готовы в ближайшие дни развернуться на территории Украины. По данным разведки НАТО, власти Беларуси подготавливают почву для оправдания белорусского вторжения.

Шойгу отстранил командующего российской армии Ершова за огромные боевые потери в Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил командующего 6-й общевойсковой армией государства-агрессора Владислава Ершова. Отмечается, что сейчас он под домашним арестом.

Отмечается, что Ершов находится под следствием из-за больших потерь личного состава в Украине. По предварительным данным, в одной лишь 6 армии не досчитались 2 тысяч военнослужащих. Из них - около 180 человек - солдаты-срочники.

Путин отказывается слушать собственную разведку после провала в войне

С начала войны на территории Украины, отношения между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и разведкой оккупантов стремительно ухудшились. Все из-за провала со стороны российских военных в начале боевых действий. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Как отмечает эксперт в сфере российской разведки Андрей Солдатов, война в Украине началась с того, что Путин публично унизил главу внешней разведки Сергея Нарышкина. В частности, уже через несколько недель стало известно и о карательных мерах в отношении разведывательного подразделения ФСБ.

"Не будьте курортом для убийц". Зеленский призвал Италию ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к парламенту Италии. Он призвал поддержать ужесточение санкций против России.

"Вторжение не останавливается почти месяц, значит нужно еще больше санкций, еще больше давления, чтобы Россия искала не военные резервы или наемников где-то в Ливии, а чтоб Россия искала мир. Чтобы один-единственный человек искал мир", - отметил Зеленский, имея в виду президента России Владимира Путина. По его словам, те, кто в России отдает приказы воевать, и те, кто пропагандируют войну, используют Италию как место для отдыха.

В Украине начались первые выплаты 6 500 гривен "еПоддержки"

В Украине начались первые выплаты 6 500 гривен по программе "еПоддержка". Деньги выплачиваются наемным работникам и ФОПам в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Начались первые выплаты 6 500 гривен "еПоддержки" для тех, кто подал заявки в первый день. Почти 500 тысяч украинцев их получили. Денежные средства поступают поочередно", - отметил он.