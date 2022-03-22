Шойгу отстранил командующего российской армии Ершова за огромные боевые потери в Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил командующего 6-й общевойсковой армией государства-агрессора Владислава Ершова. Отмечается, что сейчас он под домашним арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка в Facebook .

Отмечается, что Ершов находится под следствием из-за больших потерь личного состава в Украине.

По предварительным данным, в одной лишь 6 армии не досчитались 2 тысяч военнослужащих. Из них - около 180 человек - солдаты-срочники.

Известно, что сейчас генерал Ерошов находится под домашним арестом. Против него уже открыли производство.