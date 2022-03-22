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Шойгу отстранил командующего российской армии Ершова за огромные боевые потери в Украине

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 13:56
Шойгу отстранил командующего российской армии Ершова за огромные боевые потери в Украине Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Татьяна Самарук

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил командующего 6-й общевойсковой армией государства-агрессора Владислава Ершова. Отмечается, что сейчас он под домашним арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка в Facebook.

Отмечается, что Ершов находится под следствием из-за больших потерь личного состава в Украине.

По предварительным данным, в одной лишь 6 армии не досчитались 2 тысяч военнослужащих. Из них - около 180 человек - солдаты-срочники.

Известно, что сейчас генерал Ерошов находится под домашним арестом. Против него уже открыли производство.

Ранее мы сообщали, что Путин и Шойгу хотят задействовать в войне против Украины 17-летних.

Также мы писали, что Путин и Шойгу планируют массовую вырубку и продажу украинских лесов.

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