Білорусь може незабаром приєднатися до війни проти України, а Зеленський звернувся до парламенту Італії: новини за 22 березня

Білорусь може незабаром приєднатися до війни Росії проти України, бойовики захопили колону евакуаційних автобусів під Маріуполем, президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Італії. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 22 березня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Біля Маріуполя бойовики "ДНР" 22 березня захопили колону автобусів, які погодженим гуманітарним коридором мали евакуювати людей.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив про ракетний обстріл Павлограда, що призвів до серйозних руйнувань і жертв.

Сьогодні українські військові збили ворожий літак над Маріуполем. Як повідомив радник Голови ВП Олексій Арестович, це за попередніми даними вже сотий літак окупантів, який знищили ЗСУ.

Кабмін прийняв постанову про те, що у зонах бойових дій продукти видаватимуть жителям безкоштовно. На кожну людину визначена норма, скільки якого продукту можна отримати в місяць.

Детальніше про ситуацію в містах України – в матеріалі РБК-Україна.

Білорусь може скоро приєднатися до війни Росії проти України, - CNN

Найближчим часом Білорусь може приєднатися до війні Росії проти України. Принаймні, так вважають представники США і НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ймовірність того, що Білорусь вступить в конфлікт, зростає, (президенту Росії, - ред.) Путіну потрібна підтримка", - сказав на умовах анонімності військовий представник НАТО. Водночас джерело в білоруській опозиції повідомило, що бойові підрозділи готові найближчими днями розвернутися на території України. За даними розвідки НАТО, влада Білорусі готує підгрунтя для виправдання білоруського вторгнення.

Шойгу відсторонив командувача російської армії Єршова за величезні бойові втрати в Україні

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відсторонив командувача 6-ї загальновійськової армії держави-агресорки Владислава Єршова. Зазначається, що зараз він під домашнім арештом.

Зазначається, що Єршов перебуває під слідством через великі втрати особового складу в Україні. За попередніми даними, в одній лише 6 армії не дорахувалися 2 тисяч військовослужбовців. З них - близько 180 людей - солдати-строковики.

Путін відмовляється слухати власну розвідку після провалу у війні

З початку війни на території України, відносини між президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та розвідкою окупантів стрімко погіршились. Усе через провал з боку російських військових на початку бойових дій. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Як відзначає експерт у сфері російської розвідки Андрій Солдатов, війна в Україні почалась з того, що Путін публічно принизив голову зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна. Зокрема, вже через кілька тижнів стало відомо й про каральні заходи щодо розвідувального підрозділу ФСБ.

"Не будьте курортом для вбивць". Зеленський закликав Італію посилити санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до парламенту Італії. Він закликав підтримати посилення санкцій проти Росії.

"Вторгнення не зупиняється майже місяць, значить потрібно ще більше санкцій, ще більше тиску, щоб Росія шукала не військові резерви або найманців десь в Лівії, а щоб Росія шукала мир. Щоб одна - єдина людина шукала мир", - зазначив Зеленський, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна. За його словами, ті, хто в Росії віддає накази воювати, і ті, хто пропагують війну, використовують Італію як місце для відпочинку.

В Україні почалися перші виплати 6 500 гривень "єПідтримки"

В Україні почалися перші виплати 6 500 гривень за програмою "єПідтримка". Гроші виплачуються найманим працівникам і ФОПам в населених пунктах, де ведуться активні бойові дії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Почалися перші виплати 6 500 гривень "єПідтримки" для тих, хто подав заявки в перший день. Майже 500 тисяч українців їх отримали. Грошові кошти надходять по черзі", - зазначив він.