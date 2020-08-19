ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Беларусь и Россия договорились о снятии ограничений на пересечение границ

Среда 19 августа 2020 20:50
Беларусь и Россия договорились о снятии ограничений на пересечение границ
Фото: граница Беларуси (sputnik by)
Автор: РБК-Украина

Ранее Лукашенко заявлял, что РФ окажет помощь Беларуси по обеспечению безопасности

Беларусь и Россия договорились о снятии ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности в стране.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время телефонного разговора между премьер-министрами Беларуси и РФ Романом Головченко и Михаилом Мишустиным, передает пресс-служба Совета министров Беларуси.

"Достигнута договоренность о совместной работе соответствующих ведомств двух стран по снятию ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу", - говорится в сообщении.

Отметим, сейчас в Беларуси проходят массовые протесты в связи с несогласием с результатами выборов. На фоне протестов Лукашенко заявил, что при первом запросе Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

В связи с этим в Евросоюзе выразили опасение из-за возможного иностранного вторжения в страну.

При этом сегодня, 19 августа, Лукашенко заявил, что на территории Беларуси нет иностранных войск.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит необходимости в оказании военной помощи Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что Министерство обороны Беларуси готово перебросить к Гродно, что на границе с Польшей и Литвой, дополнительную военную технику.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Российская ФедерацияБеларусьграница
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь