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В Европарламенте опасаются иностранной военной интервенции в Беларусь

Брюссель, Среда 19 августа 2020 14:23
В Европарламенте опасаются иностранной военной интервенции в Беларусь
Фото: Давид Сассоли (flickr.com/cor-photos)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Европарламента опасается эскалации репрессий в Беларуси

Будущее Беларуси может быть определено только ее гражданами путем нормального демократического процесса, который будет гарантировать их свободы. Однако есть все основания опасаться иностранного вторжения в Беларусь.

Об этом заявил президент Европейского парламента Давид Сассоли во время специальной видеоконференции лидеров ЕС по ситуации в Беларуси.

По словам Сассоли, целью Европейского союза является поддержка призыва народа Беларуси к как можно скорейшему проведению новых выборов и гарантирования, что акты насилия и пыток будут расследованы и наказаны.

"Мы европейцы, едины в обеспокоенности и тревоге. Я считаю, что наш долг - сделать все возможное для остановки этого насилия и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнул он.

Кроме того, Сассоли от имени Европарламента призвал Совет ЕС применить санкции для наказания серьезных нарушений прав человека, которые имели место во время протестов в Беларуси.

"Эти санкции могут включать замораживание активов тех, кто злоупотребляет своей властью и нарушает основные свободы", - добавил глава ЕП.

Сассоли отметил, что единственный жизнеспособный способ мирного разрешения ситуации в Беларуси - это диалог с участием всех заинтересованных сторон.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг, что на территории страны находятся иностранные военные.

При этом Лукашенко договорился с Путиным об оказании помощи по обеспечению безопасности в Беларуси.

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