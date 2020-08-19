Білорусь і Росія домовилися про зняття обмежень на перетин кордонів

Фото: кордон Білорусі (sputnik by)

Раніше Лукашенко заявляв, що РФ надасть допомогу Білорусі щодо забезпечення безпеки

Білорусь і Росія домовилися про зняття обмеження на пересування через українсько-російський кордон. Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки в країні.

Відповідні домовленості були досягнуті під час телефонної розмови між прем'єр-міністрами Білорусі і РФ Романом Головченко і Михайлом Мишустиным, передає прес-служба Ради міністрів Білорусі.

"Досягнута домовленість про спільну роботу відповідних відомств двох країн щодо зняття обмеження на пересування через українсько-російський кордон", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, зараз в Білорусі проходять масові протести у зв'язку з незгодою з результатами виборів. На тлі протестів Лукашенко заявив, що при першому запиті Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі.

У зв'язку з цим в Євросоюзі висловили побоювання з-за можливого іноземного вторгнення в країну.

При цьому сьогодні, 19 серпня, Лукашенко заявив, що на території Білорусі немає іноземних військ.

У свою чергу пресс-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не бачить необхідності в наданні військової допомоги Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство оборони Білорусі готовий перекинути до Гродно, що на кордоні з Польщею і Литвою, додаткову військову техніку.