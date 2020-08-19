Иностранных войск на территории Беларуси нет, - Лукашенко

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко опроверг переброску российских войск в Беларусь

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что на территории страны нет ни одного иностранного военного. Переброску российской техники в Беларусь он назвал фейком.

Об этом сообщает провластное белорусское издание БЕЛТА.

По словам Лукашенко, под видом российской техники в социальных сетях выдают белорусские бронетранспортеры, которые движутся к западной границе в рамках недавно объявленных военных учений.

"Что касается иностранных войск, то сегодня уже никого из других государств в Беларуси нет", - подчеркнул он.

Напомним, несколько дней назад в социальных сетях начали распространять видеоролики, на которых якобы российская техника направляется в Беларусь. На одном из видео показали якобы российские БТР, въезжающие на территорию Беларуси.

Как писало РБК-Украина, Минобороны Беларуси объявило военные учения у границы с Литвой.

Кроме того, Лукашенко договорился с Путиным, что Россия при первом же запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

После этого в Европейском парламенте призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси.