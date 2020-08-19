У Путина не видят необходимости военной помощи Лукашенко

У Путина рассказали, в каком случае могут отправить войска в Беларусь
Ситуация в Беларуси на сегодня не предполагает оказание действующей власти военной помощи со стороны Российской Федерации. Такая помощь может быть предоставлена только в случае внешней агрессии.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.
По его словам, обязательства об оказании военной помощи прописаны в Договоре о коллективной безопасности. Они относятся к тем случаям, когда на одну из сторон договора совершается нападение.
"Там, действительно, обязательства предусмотрены, но сейчас нет такой потребности. Собственно, белорусское руководство говорит об этом", - заявил Песков.
Он также назвал "неприемлемыми и невозможными" рассуждения на счет того, в какой ситуации Россия бы могла направить войска в Беларусь.
"Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне", - добавил Песков.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности.
А тем временем в Европарламенте опасаются иностранной военной интервенции в Беларусь, имея в виду опасность российского вторжения.