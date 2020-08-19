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У Путина не видят необходимости военной помощи Лукашенко

Москва, Среда 19 августа 2020 15:25
У Путина не видят необходимости военной помощи Лукашенко
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

У Путина рассказали, в каком случае могут отправить войска в Беларусь

Ситуация в Беларуси на сегодня не предполагает оказание действующей власти военной помощи со стороны Российской Федерации. Такая помощь может быть предоставлена только в случае внешней агрессии.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, обязательства об оказании военной помощи прописаны в Договоре о коллективной безопасности. Они относятся к тем случаям, когда на одну из сторон договора совершается нападение.

"Там, действительно, обязательства предусмотрены, но сейчас нет такой потребности. Собственно, белорусское руководство говорит об этом", - заявил Песков.

Он также назвал "неприемлемыми и невозможными" рассуждения на счет того, в какой ситуации Россия бы могла направить войска в Беларусь.

"Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне", - добавил Песков.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности.

А тем временем в Европарламенте опасаются иностранной военной интервенции в Беларусь, имея в виду опасность российского вторжения.

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