В Минобороны Беларуси готовы перебросить военную технику к Гродно

Фото: военные Беларуси (t.me/modmilby)

Вчера в Гродно местная власть выполнила требования демонстрантов

Министерство обороны Беларуси готово перебросить на Гродненское направление дополнительную военную технику. Ранее соответствующее поручение об усилении госграницы дал президент Александр Лукашенко.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

Сообщается, что в министерстве разработали предложения об усилении госграниц, которые завтра будут представлены министру обороны Виктору Хренину.

"Оперативное командование усилить ракетным дивизионом "Точка", дивизионом "Полонез", отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы", - сообщили в Минобороны.

Отметим, Гродно находится вблизи границы с Польшей и Литвой. В городе активно проходят акции протеста. При этом вчера, 18 августа, местная власть Гродно выполнила требования демонстрантов. В частности, были разрешены митинги на центральных площадях города, отпущены все 777 задержанных демонстрантов, а также протестующим дадут возможность выступить в эфире канала "Гродно плюс".

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру.

До этого Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно до стабилизации ситуации на юго-западе страны.