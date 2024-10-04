Байден не вірить, що на Близькому Сході буде тотальна війна: Можемо цього уникнути

За словами американського президента, такої "тотальної війни" можна уникнути, але для цього потрібно більше зусиль.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо своєї впевненості, що таку війну можна запобігти, Байден сказав: "Наскільки ви впевнені, що дощу не буде? Слухайте, я не вірю, що буде тотальна війна".

"Я думаю ми можемо цього уникнути", - зазначив президент США та додав, що "ще багато чого потрібно зробити" для деескалації на Близькому Сході.

Байден підтвердив намір Штатів у надалі підтримувати та захищати Ізраїль. Так він відповів на запитання представників ЗМІ, чи відправить американські війська для допомоги союзнику.

"Ми вже допомогли Ізраїлю. Ми збираємося захищати Ізраїль", - наголосив американський президент.

Загострення на Близькому Сході і позиція США

Нагадаємо, черговий спалах напруженості у регіоні відбувся на тлі ізраїльської боротьби з бойовиками "Хезболли", яких підтримує Іран. Між тим також триває операція Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проти ХАМАС у Секторі Газа, яким також Тегеран надає допомогу.

Зокрема, після серії вибухів у Лівані пейджерів та інших електронних пристроїв, якими користувалися бойовики "Хезболли". За цією операцією, за повідомленнями ЗМІ, нібито стояв Ізраїль, хоча президент країни відкидає такі закиди.

Пізніше, 28 вересня, ізраїльська армія завдала масованого удару по території Лівану, під час якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насралла.

Додамо, наприкінці вересня у Пентагоні заявили, що США відправлять кілька тисяч військових та додаткові винищувачі на Близький Схід для посилення безпеки Ізраїлю.

Також повідомлялося, що 1 жовтня ізраїльська армія розпочала рейд на південь Лівану, а ціллю вказувалася ліквідація інфраструктури "Хезболли". Наземна операція супроводжується авіаударами, зокрема по Бейруту та передмістю.

Того ж дня Іран здійснив ракетну атаку на Ізраїль, застосувавши, згідно із заявою ЦАХАЛу, близько 180 балістичних ракет. Більш детально про обстріл - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Крім того, 2 жовтня у США заявили, що найближчі кілька днів Білий дім зосередиться на взаємодії з Ізраїлем. Вони спробують узгодити потенційну відповідь на іранську атаку.